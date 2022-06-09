Росіяни під час війни розпочали навчання у Чорному морі: що відбувається

Окупанти побоюються серйозної відсічі з берегової зони чорноморського регіону

Російські солдати створили спеціальне угруповання в акваторії Чорного моря, яке відпрацьовує сценарії реагування у разі застосування бойової авіації, а також протикорабельних ракет з боку України. Незважаючи на віддаленість від українського берега, ворог намагається контролювати ситуацію на воді, раніше вивівши на позиції навіть підводний човен.

Більше деталей про нинішні події розкрили в пресслужбі оперативного командування "Південь", інформує "Телеграф". Військові наголошують — бойова обстановка у південних областях України зараз вельми напружена та динамічна.

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В основному представники Чорноморського флоту росії тренуються використовувати сухопутні зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2". Ними обладнано майже всі кораблі та катери супротивника.

Варто зазначити, що загалом українцям зараз загрожує три надводні кораблі з ракетами на борту, а також уже згаданий підводний човен. Загалом це 28 "Калібрів", які можуть вдарити по різних регіонах нашої країни.

Також військовослужбовці відзвітували про ситуацію на сухопутних рубежах південного фронту. В основному, за їхньою інформацією, ЗСУ ведуть із росіянами артилерійсько-мінометні дуелі, але часом відбуваються й стрілецькі сутички. Ворог робить все, аби відкинути наших захисників із їхніх позицій, однак у більшості випадків зазнає поразки — це змушує його відступати, кидаючи не лише пошкоджену техніку, а й власних поранених.

За останню добу ЗСУ змогли знищити на південних рубежах близько 30 солдатів супротивника, два броньовики, чотири автомобілі росіян. Також було завдано серйозного удару по трьох польових складах боєприпасів ворога, їх знищено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді у Чорному морі можуть розмінувати ділянку колії для вивезення українського зерна з Одеського порту. Крім цього ми писали і про погляд президента Зеленського на ситуацію з блокадою наших портів.

Також ми публікували думку експерта з питань міжнародної політики щодо розмінування портів, який міркував, чи справді такий крок потрібен, насамперед, самій Україні.