Санкції було введено проти майже всієї верхівки Кремля

У четвер, 9 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти російського колеги Володимира Путіна. Крім кривавого диктатора у санкційний список потрапили його поплічники — Пєсков, Мішустін, Шойгу та інші.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті президента України, передає "Телеграф".

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Зазначається, що санкції проти російської верхівки починають діяти з 9 червня, тобто від моменту підписання Зеленським відповідного указу. У додатку до документа йдеться, що їх ввели безстроково.

Окрім Путіна під українські санкції потрапили:

прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков ;

; голова Уряду РФ Михайло Мішустін та його заступники;

та його заступники; міністр оборони РФ Сергій Шойгу ;

; міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров ;

; Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев ;

; міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев та інші.

Загалом у списку понад 260 російських політиків та діячів різного рівня. Крім того, іншим указом Зеленський також запровадив санкції проти російських вишів та їхніх ректорів. У список потрапили 236 підприємств.

Передбачається, що з усіма російськими вишами буде припинено культурні обміни наукове співробітництво, освітні та спортивні контакти, розважальні програми з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 травня Європейський Союз ввів в дію шостий пакет санкцій проти РФ, у якому головним пунктом була часткова заборона на постачання російської нафти до Європи. Крім того, було запроваджено персональні санкції проти російських фізичних осіб, пов’язаних із російським керівництвом. Серед них виявилася і колишня фігуристка Аліна Кабаєва, яка може бути матір’ю двох дітей російського диктатора володимира путіна.