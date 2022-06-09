Бойовики "ДНР" засудили іноземних добровольців ЗСУ до смертної кари: що відомо

Добровольців назвали "найманцями" та звинуватили у спробі захопити владу в "ДНР"

Бійці іноземного легіону, які воювали на боці України та потрапили у полон російських окупантів, були засуджені на території так званої "ДНР" до смертної кари. Мова про двох британців — Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марроканця Саадуна Брагіма.

Про це у четвер, 9 червня, повідомив російський "Інтерфакс", цитуючи "суддю" так званого "верховного суду ДНР" Олександра Нікуліна, який ухвалив це зухвале рішення.

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Іноземних легіонерів, які мають підданство Великої Британії та Марокко, в "ДНР" звинуватили "у найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР".

Ба більше, так званий суддя заявив, що він при винесенні вердикту у цій справі керувався "непорушним принципом справедливості".

"Саме він дозволив ухвалити це складне та важке рішення про застосування до засуджених виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари", — заявив Нікулін.

Варто зазначити, що іноземні бійці, які воювали на боці України, матимуть місяць на подання апеляції. У випадку, якщо ватажок так званої "ДНР" ухвалить рішення про помилування, то смертну кару зможуть замінити на довічне ув'язнення або 25 років колонії. Варто зазначити, що смертна кара, згідно із законами "ДНР", виконується розстрілом.

Довідка

Ейден Аслін — 28-річний екснаглядач у Великій Британії, який потрапив у полон в Маріуполі у квітні. Його бойовики "ДНР" використали у пропагандистському відео після того, як взяли у полон. Разом з ним також захопили 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера.

Що стосується 21-річного підданого Марокко Брагіма Саадуна, якого судили разом з британцями, то він здався у полон у Волновасі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Солом’янський райсуд Києва засудив до довічного ув’язнення 22-річного солдата російської армії Вадима Шишімаріна, який 28 лютого у селищі Чупахівка на Сумщині вбив 62-річного Олександра Шеліпова.