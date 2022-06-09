У Харкові ніч пройшла під вибухи у тривозі: виникла велика пожежа і зникло ТБ, є жертви (фото, відео)

У Харкові тривога тривала понад 8 годин

Ніч у Харкові пройшла неспокійно – росіяни обстрілювали місто з пізнього вечора. Повідомляється, що були попадання у західній частині міста та зник телевізійний сигнал. Є загиблі.

Про те, що мовлення припинилося близько першої години ночі, повідомив член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін. У своєму повідомленні він зазначив, що радіомовлення продовжується на частотах 106,1 та 91,6 МГц.

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Тривога почалася близько 23 години 8 червня, потім очевидці повідомили про звуки двох вибухів. Попередньо їх чули із західної частини міста. Після "прильоту" здіймався дим.

У ДСНС повідомили, що пожежі після обстрілів були у Новобаварському районі міста, у Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області. Цілилися окупанти в житлові будинки, господарські будівлі, майстерню, сінник, шкільну бібліотеку.

В обстрілі Харкова постраждали кафе, магазин продуктів та шкільна бібліотека. Загальна площа пожежі – 500 квадратів, пошкоджено будівлю школи. Загасити пожежу вдалося на початок четвертої ранку. Попередньо — загинуло 2 людей, ще четверо поранено.

У Харкові горіла шкільна бібліотека

Погасити полум’я вдалося лише після 3 ранку

Повідомляється, що ракети запустили з боку Білгорода. На ранок у Харкові тривала тривога, працювала ППО.

Згідно з даними Генштабу, ворог обстрілює не лише Харків, а й Старий Салтів, Російські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївку, Чепіль та Уди. Під вогнем і наші захисники, окупанти зміцнюють оборону та мінують підступи до захопленої території.

Згідно з картами бойових дій, на півдні Харківської області російські війська намагаються перейти у наступ від Ізюму у бік Слов’янська.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", на півдні України ВСУ вже підійшли на 20 км до Херсона.