У путіна зробили заяву щодо української мови на захоплених територіях
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Подальша доля державної мови, враховуючи неоднозначні заяви прокремлівських чиновників, залишається невизначеною
У населених пунктах України, які тимчасово перебувають під окупацією російської федерації, українська мова залишиться державною. Проте подальше вирішення цього питання нібито залежатиме від волевиявлення тутешніх жителів.
Як повідомляють росЗМІ, про це у четвер, 9 червня, під час чергового пресбрифінгу заявив речник російського президента дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналіста, чи залишиться українська мова державною на так званих "звільнених від "нацистів" територіях України.
"Можна однозначно сказати, що, звичайно, так. Відповідь — так. Але у нас державна мова одна, якщо говорити про нашу країну. А щодо окремих районів, вони ж зараз не є частиною нашої країни. Ми ще раз повторюємо: все залежатиме від вибору людей", — сказав путінський речник.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в тимчасово окупованому росіянами українському Мелітополі освітян примушують розпочати навчальний процес російською мовою.
Тим часом в Україні почали обговорювати перегляд шкільної програми, в рамках якого планується повна відмова навчальних закладів від вивчення російської мови вже з наступного навчального року.