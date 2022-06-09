У путіна зробили заяву щодо української мови на захоплених територіях

Подальша доля державної мови, враховуючи неоднозначні заяви прокремлівських чиновників, залишається невизначеною

У населених пунктах України, які тимчасово перебувають під окупацією російської федерації, українська мова залишиться державною. Проте подальше вирішення цього питання нібито залежатиме від волевиявлення тутешніх жителів.

Як повідомляють росЗМІ, про це у четвер, 9 червня, під час чергового пресбрифінгу заявив речник російського президента дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналіста, чи залишиться українська мова державною на так званих "звільнених від "нацистів" територіях України.

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"Можна однозначно сказати, що, звичайно, так. Відповідь — так. Але у нас державна мова одна, якщо говорити про нашу країну. А щодо окремих районів, вони ж зараз не є частиною нашої країни. Ми ще раз повторюємо: все залежатиме від вибору людей", — сказав путінський речник.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в тимчасово окупованому росіянами українському Мелітополі освітян примушують розпочати навчальний процес російською мовою.

Тим часом в Україні почали обговорювати перегляд шкільної програми, в рамках якого планується повна відмова навчальних закладів від вивчення російської мови вже з наступного навчального року.