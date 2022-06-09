Україна намагалася деблокувати "Азовсталь": ЗМІ дізналися про гучні подробиці
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Попри заяви українського керівництва про те, що деблокада багатостраждального Маріуполя військовим шляхом неможлива, вони все ж намагалися витягнути з "Азовсталі" захисників, які з перших днів російського вторгнення тримали оборону міста. Проте бійці, які проводили операцію по деблокаді, зіткнулися з запеклим опором росіян, тож змушені були відступити.
Про це у четвер, 9 червня, повідомило видання "Українська правда".
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