Україна намагалася деблокувати "Азовсталь": ЗМІ дізналися про гучні подробиці

Попри заяви українського керівництва про те, що деблокада багатостраждального Маріуполя військовим шляхом неможлива, вони все ж намагалися витягнути з "Азовсталі" захисників, які з перших днів російського вторгнення тримали оборону міста. Проте бійці, які проводили операцію по деблокаді, зіткнулися з запеклим опором росіян, тож змушені були відступити.

Про це у четвер, 9 червня, повідомило видання "Українська правда".

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