У Червоному Хресті висловилися щодо планів росіян "судити" захисників Азовсталі
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Захисники Маріуполя зараз перебувають у полоні
У вівторок, 7 червня, на 104-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Червоний Хрест прояснив ситуацію щодо захисників "Азовсталі" та їх можливого засудження у країні-агресорі.
Відповідний пост опубліковано на сторінці Червоний Хрест України у Facebook. В організації заявили, що репресалії щодо військовополонених заборонені за будь-яких обставин.
У Червоному Хресті зазначили, що Третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими передбачає, що військовополонений підпорядковується законам, статутам і наказам, які є чинними у збройних силах держави, що тримає у полоні. Відповідно до закону у випадку протиправних дій, вчинених до взяття в полон за обвинуваченням у воєнних злочинах, або під час перебування у полоні до них можуть бути застосовані судові або дисциплінарні заходи. Однак, такі заходи ні в якому разі не позбавляють цих осіб статусу військовополонених..
Також у Червоному Хресті опублікували пост-роз’яснення, на що мають право українські бійці, які перебувають у полоні.
Нагадаємо, 20 травня захисникам Маріуполя, які перебували на заводі "Азовсталь", надійшов наказ припинити оборону міста та зберегти свої життя. На початку червня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки захисників міста потрапило в полон до росіян.