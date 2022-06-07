У Червоному Хресті висловилися щодо планів росіян "судити" захисників Азовсталі

Захисники Маріуполя зараз перебувають у полоні

У вівторок, 7 червня, на 104-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Червоний Хрест прояснив ситуацію щодо захисників "Азовсталі" та їх можливого засудження у країні-агресорі.

Відповідний пост опубліковано на сторінці Червоний Хрест України у Facebook. В організації заявили, що репресалії щодо військовополонених заборонені за будь-яких обставин.

У Червоному Хресті зазначили, що Третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими передбачає, що військовополонений підпорядковується законам, статутам і наказам, які є чинними у збройних силах держави, що тримає у полоні. Відповідно до закону у випадку протиправних дій, вчинених до взяття в полон за обвинуваченням у воєнних злочинах, або під час перебування у полоні до них можуть бути застосовані судові або дисциплінарні заходи. Однак, такі заходи ні в якому разі не позбавляють цих осіб статусу військовополонених..

Також у Червоному Хресті опублікували пост-роз’яснення, на що мають право українські бійці, які перебувають у полоні.

Червоний Хрест прояснив ситуацію щодо захисників Азовсталі та їх можливого засудження

Читайте також: Категорія Україна "Зусиль недостатньо": дружина командира "Азова" розповіла про складність у справі захисників Маріуполя Міжнародні організації прикладають недостатньо зусиль для контролю за умовами утримання полонених бійців із "Азовсталі"

Нагадаємо, 20 травня захисникам Маріуполя, які перебували на заводі "Азовсталь", надійшов наказ припинити оборону міста та зберегти свої життя. На початку червня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки захисників міста потрапило в полон до росіян.