Він порівняв своє правління з Петром I й висловив переконання, що все робить правильно

Російський президент та кривавий диктатор володимир путін прямо заявив, що він планує далі розширювати територію держави-агресора РФ шляхом завоювання територій інших держав.

Відповідне відео із заявою глави РФ у четвер, 9 червня, розповсюдили російські ЗМІ.

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Кривавий диктатор несподівано заявив, що росії "доводиться себе захищати", однак не уточнив від кого саме. Після цього він почав говорити про виставку, присвячену Петру I, й провів паралелі між його правлінням та своїм.

"Майже нічого не змінилося. Дивно! Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відкидав. Нічого не відкидав, він повертав. Там, де Петербург заснований — коли він заклав цю столицю, жодна з країн Європи не визнавала цієї столиці, визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фіно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ну зважаючи на все, на нашу частку теж випало повертати та зміцнювати", — заявив російський президент.

Нагадаємо, що 7 травня в росії зробили нахабну заяву про Херсон і Мелітополь, зазначивши, що питання деокупації Херсонської та частини Запорізької області не виноситиметься на черговий раунд переговорів між росією та Україною. Такої думки дотримуються пропутінські політики, наближені до процесу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території окупованої частини Донецької області росія міняє ставлеників у псевдокерівництві на російських чиновників.