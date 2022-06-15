Дуняша-эскортница, сода на ЛСД и талибы с бомбой: что в сети говорят об экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Организация экономического форума шокировала даже россиян

В среду, 15 июня, в российском Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум (ПМЭФ). Даже несмотря на войну в Украине организаторы форума додумались открыть его выстрелом из пушки, а на мероприятие пригласить талибов (представители радикального исламистского движения) и завершить все выступлениями одиозных Лепса и Басты.

"Телеграф" собрал реакцию сети на инсталляции и гостей российского ПМЭФ.

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Так, открывали форум в Петербурге губернатор города Александр Беглов и главарь "ДНР" Денис Пушилин. Они вместе стреляли из пушки Петропавловской крепости.

Понятно, что такое начало экономического форума в сети не было оценено. Но сложно представить российские власти, которые не брякают оружием просто так.

На ПМЭФ российские власти додумали пригласить и талибов. И это при том, что организация "Талибан" официально запрещена на территории РФ, ведь это радикальное исламистское движение, которое Кремль официально называет террористическим.

Реакцию на присутствие талибов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге также легко предсказать. Даже сами россияне шокированы такими "гостями" и не понимают, зачем террористов приглашать в страну. Некоторые поинтересовались, не пригласили ли случайно представителей ИГИЛ.

Не менее удивительны и так называемые "достижения" российских компаний вроде работы Дуняши, которая продавала гостям кофе и мороженое на входе. Или же пачки соды-танцовщицы от Башкирской содовой компании, отдавшей за эту инсталляцию 400 миллионов рублей. Кроме танцев, анимированная сода что-то мешала в миске, медитировала, после чего улетала в космос.

Если пачка соды и робот Дуняша на экономическом форуме в Санкт-Петербурге гостей не удивили, то самым прихотливым предлагают сходить на лекцию пранкеров Вована и Лексуса, которые вместе с представительницей российского МИД Марией Захаровой будут говорить о "фейковых новостях".

К слову, российский кровавый диктатор Владимир Путин появится на форуме 17 июня. На эту дату запланировано его выступление перед гостями ПМЭФ. Тема трехдневного мероприятия: "Новый мир — новые возможности". О каких возможностях будет Путин говорить — вопрос открытый.

А ценителей российской эстрады будет развлекать рэпер Баста и Григорий Лепс. Правда, стоит это удовольствие будет не слишком дешево – за билет на Басту придется отдать 225 тысяч рублей, а пойти на Лепса можно будет за 300 тысяч рублей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на форуме в Петербурге показали, как планируют делить Украину.