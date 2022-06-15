Війна — день 112: ЗСУ підбираються до Херсона, а росіяни стріляють по мирним містам

Оперативно про головне 15 червня

Україна вже 112 днів відбиває повномасштабне військове вторгнення росіян. Попри постійні ракетні удари по українських містах, ЗСУ продовжують давати жорстку відсіч окупантам і на півдні дедалі ближче підходять до Херсона. Водночас у Міноборони закликають прискорити постачання західного озброєння, щоб запобігти подальшим руйнуванням і загибелі українських військових та мирних жителів, а в росії тим часом вже на повну силу фантазують на тему розділу території України.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні новини України та світу, що відбулися 15 червня. Однак читачі можуть оперативніше отримувати інформацію в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, з інформацією за 12 червня можна ознайомитись у статті: "Війна — день 109: ЗСУ наступають на півдні України, а росія готується до тривалої війни".

Новини за 13 червня можна прочитати в нашому матеріалі за неділю: "Війна — день 110: окупанти продовжують наступати на Донбасі, виснажуючи свою армію".

Інформація за 14 червня доступна у трансляції: "Війна — день 111: російські війська штурмують Донбас, але суттєвих успіхів не досягли"