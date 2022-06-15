У Білорусі кажуть, що дід Дуди був "карателем" – готуються відкрити справу

Білорусь розповсюджує фейк про нібито "українське походження Дуди"

У Генеральній прокуратурі Білорусії заявили, що займаються вивченням діяльності діда президента Польщі Анджея Дуди, який нібито перебував у складі українського карального батальйону, який діяв у часи Великої Вітчизняної війни на білоруських територіях.

Як пишуть росЗМІ, цю інформацію у середу, 15 червня, оприлюднив генпрокурор Білорусі Андрій Швед. За його словами, Мінськ винесе на розгляд питання щодо видачі військових злочинців, які ще живі, аби судити їх згідно з чинним законодавством республіки.

Швед також додав, що Білорусь планує надати докази міжнародному трибуналу, аби той розпочав процедуру щодо визнання геноциду білоруського народу в роки Великої Вітчизняної.

"Зараз ми активно документуємо діяльність діда польського президента Дуди, який входив до складу українського карального батальйону, відзначився особливою жорстокістю насамперед на території Мінської та Вітебської областей", — заявив генпрокурор.

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Варто наголосити, що раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснювали, що чинний президент Польщі не може бути онуком українського командира повстанської армії України Михайла Дуди, який воював з поляками та брав участь у подіях на Волині у 1943 році, адже у українця Дуди не було дітей і він помер у 1950 році. Тобто ще за 22 роки до народження нинішнього польського лідера Анджея Дуди.

Анджей Дуда не є онуком українського націоналіста

"Справжній дід польського Президента по батьківській лінії поляк Алоіз Дуда жив у Старому Сончі та помер у 1992 році", — йдеться в тексті публікації ЦПД.

Також зазначається, що відповідну інформацію ще сім років тому спростовував і сам Анджей Дуда.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко відверто пригрозив Польщі і ще двом країнами "смертями та руйнуваннями" через те, що вони нібито готують "агресію" проти республіки.