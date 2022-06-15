В Беларуси говорят, что дед Дуды был "карателем" - готовятся открыть дело

Беларусь распространяет фейк о якобы "украинском происхождении Дуды"

В Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что занимаются изучением деятельности деда президента Польши Анджея Дуды, якобы находившегося в составе украинского карательного батальона, действовавшего во времена Великой Отечественной войны на белорусских территориях.

Как пишут росСМИ, эту информацию в среду, 15 июня, обнародовал генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. По его словам, Минск вынесет на рассмотрение вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, чтобы судить их согласно действующему законодательству республики.

Швед также добавил, что Беларусь планирует предоставить доказательства международному трибуналу, чтобы тот начал процедуру признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной.

"Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, входившего в состав украинского карательного батальона, отличающегося особой жестокостью прежде всего на территории Минской и Витебской областей", — заявил генпрокурор.

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Стоит отметить, что ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО объясняли, что действующий президент Польши не может быть внуком украинского командира повстанческой армии Украины Михаила Дуды, который воевал с поляками и участвовал в событиях на Волыни в 1943 году, ведь у украинца Дуды не было детей и он скончался в 1950 году. То есть, еще за 22 года до рождения нынешнего польского лидера Анджея Дуды.

Анджей Дуда не является внуком украинского националиста

"Настоящий дед польского Президента по отцовской линии поляк Алоиз Дуда жил в Старом Сонче и умер в 1992 году", — говорится в тексте публикации ЦПИ.

Также говорится, что соответствующую информацию еще семь лет назад опровергал и сам Анджей Дуда.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко откровенно пригрозил Польше и еще двумя странами "смертями и разрушениями" из-за того, что они якобы готовят "агрессию" против республики.