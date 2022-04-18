Укр

Беларусь пригрозила трем странам-соседкам "разрушениями и смертями"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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александр лукашенко Новость обновлена 18 апреля 2022, 20:36
александр лукашенко

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси где-то увидел угрозу со западных соседей

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович пригрозил Литве, Латвии и Польше разрушениями якобы из-за подготовки ими "агрессии" против Беларуси.

Об этом сообщает Zerkalo.

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Как считает Вольфович, на территории стран Балтии и Польши намеренно увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура. Он также добавил, что якобы участились полеты иностранной боевой авиации вдоль белорусских границ.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии", — сказано в его заявлении. В свою очередь, в ответ на "агреccию" Беларусь нанесет удар и на территории этих стран также будут "разрушения, гибель и взрывы".

Ранее сообщалось, что определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают проводить плановые мероприятия боевой подготовки на украинско-белорусской границе в Брестской и Гомельской областях.

Отметим, согласно данным западных аналитиков, на восток Украины продолжают пребывать новые военные подразделения и техника — в том числе, с Беларуси.

Теги:
#Польша #Беларусь #Литва #Латвия #Страны Балтии
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