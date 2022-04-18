Беларусь пригрозила трем странам-соседкам "разрушениями и смертями"
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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси где-то увидел угрозу со западных соседей
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович пригрозил Литве, Латвии и Польше разрушениями якобы из-за подготовки ими "агрессии" против Беларуси.
Об этом сообщает Zerkalo.
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Как считает Вольфович, на территории стран Балтии и Польши намеренно увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура. Он также добавил, что якобы участились полеты иностранной боевой авиации вдоль белорусских границ.
"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии", — сказано в его заявлении. В свою очередь, в ответ на "агреccию" Беларусь нанесет удар и на территории этих стран также будут "разрушения, гибель и взрывы".
Ранее сообщалось, что определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают проводить плановые мероприятия боевой подготовки на украинско-белорусской границе в Брестской и Гомельской областях.
Отметим, согласно данным западных аналитиков, на восток Украины продолжают пребывать новые военные подразделения и техника — в том числе, с Беларуси.
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