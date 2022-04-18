Білорусь пригрозила трьом країнам-сусідкам "руйнуваннями та смертями"

Держсекретар Ради безпеки Білорусі десь побачив загрозу із західними сусідами

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович пригрозив Литві, Латвії та Польщі руйнуваннями нібито через підготовку ними "агресії" проти Білорусі.

Про це повідомляє Zerkalo.

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Як вважає Вольфович, на території країн Балтії та Польщі навмисно збільшується кількість військових та озброєння, модернізується військова інфраструктура. Він також додав, що нібито почастішали польоти іноземної бойової авіації вздовж білоруських кордонів.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв’язанню, підготовці агресії", — сказано в його заяві. У свою чергу, у відповідь на "агресію" Білорусь завдасть удару і на території цих країн також будуть "руйнування, загибель та вибухи".

Раніше повідомлялося, що певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують проводити планові заходи бойової підготовки на українсько-білоруському кордоні у Брестській та Гомельській областях.

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Зазначимо, за даними західних аналітиків, на схід України продовжують перебувати нові військові підрозділи та техніка, зокрема, з Білорусі.