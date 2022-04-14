Щось назріває? Біля кордонів України в Білорусі помітили нові дива
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Білорусам на блокпостах повідомляють, що Україна може напасти на Білорусь у будь-який час.
На 50-й день повномасштабного вторгнення росія продовжує нарощувати авіаційне угруповання поблизу східного кордону України, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує існуючі системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 квітня на сторінці у Facebook.
Чому росії не виграти війну проти України?
Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння на всій території України.
Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Проводяться планові заходи бойової підготовки.
У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію білорусі.
Зазначимо, за даними західних аналітиків, на схід України продовжують прибувати нові військові підрозділи та техніка, зокрема, з Білорусі.