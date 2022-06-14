росія завдала масового удару по Заходу України: вибухи мінімум у трьох областях

Першою від атаки росіян постраждала Тернопільська область

Під час масової повітряної тривоги 14 червня було здійснено спробу масового ракетного удару по різних структурах західних областей України. Перший "удар" прийняла Тернопільщина, незабаром про звуки вибухів відрапортували і у Львівській та Хмельницькій областях.

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на офіційні заяви місцевої влади. Більшість глав ОВА намагалися оперативно сповіщати населення про те, що відбувається, і просили залишатися мешканців у укриттях.

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Інформація про вибухи на Тернопільщині пролунала після 13:00. Майже невдовзі після цього на каналі керівника місцевої ОВА Володимира Труша з’явилося прохання до місцевого населення не залишати укриттів. Вже після відбою тривоги чиновник заявив про кілька збитих у регіоні ракет противника.

Так виглядає одне із місць, де приземлили ракету росіян.

Попередньо повідомляється, що немає ні жертв, ні якихось руйнувань. Це свідчить про бездоганну роботу наших засобів протиповітряної оборони.

Також одна з ракет була збита над полем у Хмельницькій області. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, уламки впали далеко від будь-яких об’єктів інфраструктури, обійшлося без жертв. Проте інформація все ще уточнюється.

Неспокійно 14 червня було й у Львівській області. Серед іншого, крилата ракета була збита в районі Золочева.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що уламки збитого снаряда, на жаль, потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури. Ним стала місцева цегельня.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина. Їхні поранення оцінені лікарями як стан легкої та середньої тяжкості.

Руйнування у Львівській області

Усі чиновники наголошують на необхідності дотримуватися правил при оголошенні повітряної тривоги. Це може зберегти людям життя та здоров’я.

Нагадаємо, що ранок вівторка в Україні розпочався під час вибухів на Одещині.

Напередодні ворог знову масивно обстріляв Чернігівщину, де навіть сталося кілька прильотів.