Росіяни вдарили ракетами по Чернігівщині, є влучення: що відомо

У момент прильотів в області лунала повітряна тривога

У понеділок, 13 червня, окупаційна армія росії нанесла ракетний удар по місту Прилуки, що в Чернігівській області. Попередньо вдалося зафіксувати три прольоти ворожих ракет.

Вмибух і місті на Чернігівщині

Згідно з інформацією, котра шириться у місцевих "Телеграм-каналах", одній з російських ракет вдалося влучити в інфраструктуру на півдні Чернігівської області. Очевидці повідомляють, що чули не менше двох вибухів.

Окрім того, відомо, що одна з трьох ворожих ракет була збита силами української протиповітряної оборони у небі над Дніпропетровщиною. увесь цей час в області звучить повітряна тривога.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Пізніше інформацію щодо ракетного обстрілу підтвердив і голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами ворог тричі влучив по інфраструктурі Прилук. Наразі інформація щодо руйнувань, а також щодо кількості постраждалих уточнюється.

"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця "прильотів", — написав він.

Варто наголосити, що перед цим у більшості українських областей лунала повітряна тривога, а у соцмережах повідомляли про виліт ракет з території росії. Після цього з'явилася інформація про вибухи у Чернігівській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім Чернігівщини, останніми днями від ракетних обстрілів з боку росії постраждала й Харківська область. Зокрема, влучання ворожих снарядів прийшлися на західну частину міста, в результаті чого там спалахнула масштабна пожежа та пропав телевізійний сигнал.