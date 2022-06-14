Окупанти зранку вдарили ракетами по Одещині: що відомо, фото

Потужні вибухи розбудили одеситів близько 7 ранку

Вранці у вівторок, 14 червня, на території Одеської області чули вибухи, — виявилося, росія завдала ракетного удару.

Дві ракети типу "Онікс" було запущено з тимчасово окупованого Криму, офіційно повідомляє оперативне командування "Південь".

Перший вибух чули близько 7-ї ранку до оголошення повітряної тривоги. Виявилося, що засоби української протиповітряної оборони успішно збили ракети супротивника.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

"По Одещині ворог ранком знов наніс ракетний удар. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Місцеві паблики активно ділилися фотографіями характерних для роботи ППО слідів в небі — зі зрозумілих причин точну локацію, де це було знято, не відкриваємо.

Нагадаємо, що росія активно обстрілює всю територію України, — напередодні потужний ракетний удар пережили Прилуки Чернігівської області.

Як повідомляв "Телеграф", країни Заходу мають намір допомогти Україні з береговою охороною, щоб можна було збивати більше ракет.