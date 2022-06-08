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США та Британія допоможуть з береговою обороною України: що відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пуск ракети Вrimstone Новина оновлена 08 червня 2022, 10:09
Пуск ракети Вrimstone

Деблкада допоможе налагодити експорт

Боротьба за море та деблокаду портів може набути нових рис — у США та Великій Британії допомагатимуть Україні з береговою обороною, зокрема — постачанням протикорабельних ракет.

Згідно з повідомленням "Голосу Америки", у Білому домі підтвердили співпрацю із союзниками з цього питання. В офіційній відповіді зазначено, що США працюють, щоб допомогти Україні з покращенням прибережної оборони: "в рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони", — цитує видання чиновника.

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Уряд Великої Британії своєю чергою пообіцяв нову партію ракет Brimstone, які можна застосовувати для розблокування портів, повідомляє The Daily Telegraph. Такі високоточні ракети, що самонаводяться, вже використовуються в українській армії, але не для таких цілей. Залежно від виду ракет, що поставляються, здатна знищити ціль на відстані 20-60 км.

Зазначається, що протикорабельні засоби можуть допомогти у розв'язанні проблеми російської блокади українського зерна у портах.

Нагадаємо, що Україна згодна відправити мільйони тонни зерна, які заблоковані в порту Одеси лише за наявності зброї для захисту від атаки з моря та сприяння ВМС третіх країн.

Раніше "Телеграф" писав, що деблокада морського сполучення України зі світом важлива не лише з погляду експорту зерна, а й для подолання світових потреб в інших продуктах — жирах, олії, м’ясі, молоці, яйцях, цукрі. Допоможе така деблокада знизити і навантаження на паливний ринок — відкриття морського сполучення дозволить знизити ціни на паливо.

Теги:
#Чорне море #Ракети #Кораблі #Протикорабельні ракети