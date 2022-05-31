Не лише зерно – чим Україна годує світ і чому це має допомогти зупинити Путіна

По виробництву та експорту деяких продуктів Україна посідає перше місце у світі, та стабільно входить до ТОП-5 за іншими

Війна з росією показала, що Україна для світу значно важливіша, ніж здається. Насамперед, йдеться про аграрну галузь та продукти її виробництва. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський зазначив, що розблокування чорноморських портів дозволить зробити коридор на 22 мільйони тонн зерна та олії.

Проте, як удалося дізнатися "Телеграфу", не лише зерном Україна годує цей світ. Далі докладно розповімо, без яких продуктів інші країни виявляться вже цього року.

Зерно

Безсумнівно, основним експортним продовольчим товаром України на світовому продовольчому ринку є зерно, якого у 2021 році було експортовано 51,2 млн. тонн на 12,344 млрд. дол.

Близько 20,1 млн. тонн пшениці було експортовано з України, і основними його покупцями стали Єгипет, Індонезія, Бангладеш, Пакистан, Туреччина, Марокко, Туніс.

Ще 5,7 млн. тонн припали на ячмінь і 24,7 млн. тонн – на кукурудзу.

Одним з найбільших покупців українського зерна минулого року стала Туреччина, яка купила на 76% більше пшениці та в 11,4 рази більше за кукурудзу ніж у 2020-му році.

А загалом щодо експорту зернових Україна стабільно входить до ТОП-5 світових експортерів.

Жири та олія

На другому місці за обсягом агроекспорту – жири та олія тваринного та рослинного походження, яких у 2021 році Україна вивезла на 7,037 млрд дол., експорт лише соняшникової олії становив 5,1 млн тонн.

Загалом минулий рік виявився дуже непростим для споживачів соняшникової олії – з літа його ціна почала різке зростання, наблизившись майже до 100 гривень за 1 літр. У результаті Кабмін запровадив держрегулювання цін на цей продукт.

Але не лише готову олію вивозять з України, на 2,435 млрд дол було вивезено соняшнику та інших плодів олійних культур.

У 2021 році Україна міцно утримувала 1-е місце у світі з експорту олії.

М’ясо та субпродукти

Експорт м’яса та субпродуктів з України у 2021 році склав 845,6 млн дол, щоправда левова його частка припала на м’ясо птиці – 259 тисяч тонн на 716 млн дол.

А ось імпорт яловичини та свинини в Україну стабільно перевищує їхній експорт, по свинині, наприклад, ця різниця в 10 разів.

Макарони та продукти із зерна

Чимало закордон вивозять і готових українських продуктів – на загальну суму 3,789 млрд дол. за підсумками минулого року.

Найбільше – на суму 414,8 млн дол, за даними Держстату, припадають на готові продукти із зерна, правда, які саме продукти має на увазі статистика, сказати складно, адже в самій Україні скажемо кожна третя пачка макаронів – імпортна.

Молочна продукція, яйця та мед

На 378,5 млн дол торік Україна продала молочної продукції, яєць птиці та меду, щоправда, загалом виробництво молока продовжує знижуватися, а імпорт цих продуктів в Україну навіть перевищує експорт.

Цукор та солодощі

На 246,6 млн. дол. Україна експортувала у 2021 році цукру та кондитерських виробів, імпорт яких при цьому склав 171,5 млн. дол.

Однак, незважаючи на всі ці показники, блокада чорноморських портів, встановлена Росією, не дозволяє виробляти експорт у колишніх обсягах.

Більше того, у самій Росії не тільки активно викрадають зерно на тимчасово окупованих територіях, а й кажуть, що готові відкрити два коридори для виходу іноземних суден з українських портів Чорного та Азовського морів.