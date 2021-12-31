В Україні почали регулювати ціни на хліб та олію: подробиці

Ціни на батони та соняшникову олію в Україні регулюватиме уряд.

Уряд України вирішив розширити перелік категорій харчових продуктів, виробники яких змушені заздалегідь інформувати про збільшення цін на них.

Така інформація міститься в ухвалі №1432 від 30 грудня, доступній до ознайомлення на сайті Кабміну.

Зазначається, що виробники будуть змушені повідомляти заздалегідь про збільшення цін на батони та олію. Крім того, постановою уряду було заборонено встановлювати націнку на батони і житньо-пшеничний хліб понад 10%.

У повідомленні Кабміну уточнюється, що подібні обмеження будуть чинними на час дії карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусу.

В цей час подібне декларування зміни цін на харчові продукти діє на товари, які мають суттєву соціальну значущість.

У цьому списку знаходяться гречана крупа, цукор, пшеничне борошно, житньо-пшеничний хліб, вермішель, пастеризоване молоко, курячі яйця та тушки, мінеральна негазована вода та вершкове масло.

Як повідомлялося раніше, експерти попередили, що виробництво хліба в Україні стає збитковим, а тому 2022 року він може стати дефіцитним товаром у магазинах.

Крім того, не виключено і помітне зростання цін на молокопродукти.