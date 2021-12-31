В Украине начали регулировать цены на хлеб и подсолнечное масло: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 163
Цена на батоны и подсолнечное масло в Украине будет регулироваться правительством.
Правительство Украины приняло решение расширить перечень категорий продуктов питания, производители которых вынуждены заранее информировать об увеличении цен на них.
Такая информация содержится в постановлении №1432 от 30 декабря, доступном к ознакомлению на сайте Кабмина.
Отмечается, что производители будут вынуждены сообщать заранее об увеличении цен на батоны и подсолнечное масло. Кроме того постановлением правительства было запрещено устанавливать наценку на батоны и ржано-пшеничный хлеб более 10%.
В сообщении Кабмина уточняется, что подобные ограничения будут в силе на время действия карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.
В настоящее время подобное декларирование изменения цен на продукты питания действует на товары, которые имеют существенную социальную значимость.
В этом списке находятся гречневая крупа, сахар, пшеничная мука, ржано-пшеничный хлеб, вермишель, пастеризованное молоко, куриные яйца и тушки, минеральная негазированная вода и сливочное масло.
Как сообщалось ранее, эксперты предупредили, что производство хлеба в Украине становится убыточным, а потому в 2022 году он может стать дефицитным товаром в магазинах.
Кроме того, не исключен и заметный рост цен на молокопродукты.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-