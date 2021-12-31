В Украине начали регулировать цены на хлеб и подсолнечное масло: подробности

Цена на батоны и подсолнечное масло в Украине будет регулироваться правительством.

Правительство Украины приняло решение расширить перечень категорий продуктов питания, производители которых вынуждены заранее информировать об увеличении цен на них.

Такая информация содержится в постановлении №1432 от 30 декабря, доступном к ознакомлению на сайте Кабмина.

Отмечается, что производители будут вынуждены сообщать заранее об увеличении цен на батоны и подсолнечное масло. Кроме того постановлением правительства было запрещено устанавливать наценку на батоны и ржано-пшеничный хлеб более 10%.

В сообщении Кабмина уточняется, что подобные ограничения будут в силе на время действия карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса.

В настоящее время подобное декларирование изменения цен на продукты питания действует на товары, которые имеют существенную социальную значимость.

В этом списке находятся гречневая крупа, сахар, пшеничная мука, ржано-пшеничный хлеб, вермишель, пастеризованное молоко, куриные яйца и тушки, минеральная негазированная вода и сливочное масло.

Как сообщалось ранее, эксперты предупредили, что производство хлеба в Украине становится убыточным, а потому в 2022 году он может стать дефицитным товаром в магазинах.

Кроме того, не исключен и заметный рост цен на молокопродукты.