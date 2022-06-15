Україна хоче отримувати по ленд-лізу не лише зброю, а й газ: у росії відповіли безглуздими погрозами

Кремлівські політики роздратовані таким поворотом подій

Українські чиновники задумалися над можливістю придбання природного газу в рамках американського ленд-лізу. Отриманий ресурс хочуть використати майбутньої зими, щоб не відбулося жодних накладок у плані опалення підприємств та житлового сектора.

Про це повідомляє видання Foreign Policy, посилаючись на слова керівника "Нафтогазу" Юрія Вітренко. Цікаво, що в Росії вже встигли прокоментувати такий варіант розвитку подій — своєю бурхливою реакцією поділився експрезидент рф дмитро медведєв.

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Іноземне ЗМІ зазначає, що представники енергетичного блоку української влади опрацьовують ймовірність отримання природного газу в контексті "ленд-лізу". Крім цього, Україна хоче мати міжнародне фінансування, яке буде використане на придбання ресурсів у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Також розробляються альтернативні маршрути постачання газу в Україну замість заблокованих через війну.

Від Америки українці були б не проти отримати запас зрідженого газу. За словами Юрія Вітренка, у Вашингтоні мають чіткий мандат щодо допомоги нашій країні. Українські політики пропонують його більше структурувати, щоби це не давало величезного навантаження на звичайних американців, які сплачують податки.

Втім, подібна самостійність українців не надто подобається кремлівській верхівці. Наприклад, заступник глави Радбезу рф дмитро медведєв заявив, що спроби офіційного Києва отримати газ від США пов’язані з тим, що "взимку країна просто замерзне". Як відомо, це один із улюблених наративів російської пропаганди — про залежність України від російського газу.

Також політик наголосив, що постачання від Америки українці нібито збираються оплачувати через два роки, що також удостоїлося його шпилькою ремарки.

"Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно — вони настільки вклалися в проект "анти-росія", що все інше для них дрібниця..." — заявив він.

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Як відомо, останнім часом риторика дмитра медведєва щодо України та країн Заходу дуже посилилася. Нещодавно він зізнавався у своїй щирій ненависті до інших держав.

Ще раніше експрезидент росії виділився загрозами на адресу українського лідера Володимира Зеленського.