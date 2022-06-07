"Зухвалий Дімон на стежці війни": Медведєв насмішив мережу своєю ненавистю

Емоційність політика не сподобалася навіть самим росіянам

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв, який нещодавно знову погрожував Україні, заявив про те, що ненавидить українців і жителів країн Заходу. За його словами, всі вони "бажають росіянам смерті", тому слід зробити все для знищення цих людей.

Таку вельми дипломатичну заяву політик залишив у своєму особистому Telegram-каналі. Він намагався пояснити підписникам свою "зайву різкість" у цій соцмережі, інформує "Телеграф".

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Росіянин навіть не намагається приховувати свого справжнього ставлення до мешканців інших країн та навіть найближчих географічних сусідів.

"Я їх ненавиджу. Вони виродки і виродки", — підкреслив Медведєв.

Зізнання Медведєва вийшло раптовим

Також у своєму поясненні він пообіцяв до кінця життя робити все, щоб такі люди "щезли".

Найцікавіше те, що Дмитра Медведєва всерйоз не сприймають не лише українці, а й росіяни. Багато користувачів мережі сміються з висловлювань політики і припускають, що у того можуть бути проблеми з алкоголем або наркотиками. Інші ж пропонують ефектний вихід із ситуації — скоротити тривалість самого екс-президента росії, щоб уникнути проблем.

Слід нагадати, що риторика Дмитра Медведєва щодо України та Заходу стала жорсткішою за останні кілька місяців, поки триває повномасштабна війна. Раніше політик заявляв про можливості Москви завдати ядерного удару, зокрема й по Україні.

Крім того, він відверто погрожував урядам Фінляндії та Швеції, коли ті вирішили стати членами НАТО.