Озброєння та військова допомога: генсек НАТО зробив кілька важливих для України заяв
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Столтенберг обіцяє не залишати Україну без підтримки
Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-3") генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зібрав великий брифінг для преси. У його рамках він багато говорив про Україну та військову допомогу для нашої армії.
"Телеграф" зібрав найголовніші заяви політика, які він озвучив під час виступу перед журналістами. Якщо їх буде втілено в життя, як і обіцяється, то ймовірність прискорення перемоги України над росією значно зростає.
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Про Збройні Сили України
Столтенберг наголосив, що НАТО тісно співпрацює з українською армією, починаючи з 2014 року. За цей час представники країн-учасниць Альянсу постійно проводили спільні навчання з нашими захисниками та надавали їм важливе озброєння.
Втім, на досягнутому зупинятись не збираються. За словами генсека, зараз неможливо передбачити, скільки ще триватиме російсько-українська війна, тому ЗСУ вимагають додаткової допомоги
У зв’язку з цим НАТО хоче перевести українських військовослужбовців на озброєння, яке є характерним для Альянсу. Ним замінять старе, що залишилося ще з радянських часів.
Про військову допомогу
Після засідання "Рамштайну-3" представники МЗС країн-учасниць НАТО планують виступити із спільною заявою. Головне його послання — додаткове постачання зброї для української армії.
До них, згідно з анонсом Йєнса Столтенберга, увійде різне важке озброєння, а також далекобійна артилерія.
Про Зеленського
Був згаданий під час брифінгу та український лідер Володимир Зеленський. Як відомо, на кінець червня в Іспанії заплановано черговий саміт Північноатлантичного Альянсу. Столтенберг зазначив, що одним із запрошених політиків став і Президент України.
До речі, слід нагадати, що у мадридському саміті вперше за всю історію країни планує взяти участь і Японія. Це не дуже добре для росії, яка має з цією державою територіальні суперечки за Курильські острови.
Також "Телеграф" повідомляв про те, що може принести Україні (і згодом — противнику) засідання "Рамштайну-3". Спойлер – його підсумки навряд сподобаються Кремлю.