Озброєння та військова допомога: генсек НАТО зробив кілька важливих для України заяв

Столтенберг обіцяє не залишати Україну без підтримки

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-3") генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зібрав великий брифінг для преси. У його рамках він багато говорив про Україну та військову допомогу для нашої армії.

"Телеграф" зібрав найголовніші заяви політика, які він озвучив під час виступу перед журналістами. Якщо їх буде втілено в життя, як і обіцяється, то ймовірність прискорення перемоги України над росією значно зростає.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Про Збройні Сили України

Столтенберг наголосив, що НАТО тісно співпрацює з українською армією, починаючи з 2014 року. За цей час представники країн-учасниць Альянсу постійно проводили спільні навчання з нашими захисниками та надавали їм важливе озброєння.

Втім, на досягнутому зупинятись не збираються. За словами генсека, зараз неможливо передбачити, скільки ще триватиме російсько-українська війна, тому ЗСУ вимагають додаткової допомоги

У зв’язку з цим НАТО хоче перевести українських військовослужбовців на озброєння, яке є характерним для Альянсу. Ним замінять старе, що залишилося ще з радянських часів.

Про військову допомогу

Після засідання "Рамштайну-3" представники МЗС країн-учасниць НАТО планують виступити із спільною заявою. Головне його послання — додаткове постачання зброї для української армії.

До них, згідно з анонсом Йєнса Столтенберга, увійде різне важке озброєння, а також далекобійна артилерія.

Читайте також: Категорія Світ Дуда відзвітував про постачання зброї в Україну та поскаржився на Німеччину Стало відомо, скільки танків та бронетехніки сусідня Польща передала Києву

Про Зеленського

Був згаданий під час брифінгу та український лідер Володимир Зеленський. Як відомо, на кінець червня в Іспанії заплановано черговий саміт Північноатлантичного Альянсу. Столтенберг зазначив, що одним із запрошених політиків став і Президент України.

До речі, слід нагадати, що у мадридському саміті вперше за всю історію країни планує взяти участь і Японія. Це не дуже добре для росії, яка має з цією державою територіальні суперечки за Курильські острови.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що може принести Україні (і згодом — противнику) засідання "Рамштайну-3". Спойлер – його підсумки навряд сподобаються Кремлю.