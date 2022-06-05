Японія збирається вперше взяти участь у саміті НАТО: чому це важливо

Країна вранішнього сонця не є членом Альянсу

Японський уряд шукає способи посилити свою оборонну здатність на тлі російської агресії в Україні. Про це може йтися під час червневого саміту країн НАТО, в якому має намір взяти участь прем’єр Японії Фуміо Кісіда.

Як зазначає новинне агентство Anadolu Agency, для Японії це — історичний крок, адже раніше держава жодного разу не приєднувалася до засідань Альянсу. До речі, саміт заплановано на 28-30 червня.

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Зустріч представників НАТО проходитиме в іспанському Мадриді. Проте перед тим, як виступити перед зборами, Кісіда відвідає саміт G7 у Німеччині. Як відомо, Японія є повноцінним членом "Великої сімки".

Головними темами майбутнього саміту Північноатлантичного Альянсу стануть, звичайно ж, війна в Україні та російська агресія, що лише розростається. Попередньо очікується, що японський прем’єр висловить позицію своєї держави (збігається зі світовим засудженням подій в Україні), а також розповість, як Токіо має намір посилити свою оборону.

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Крім цього йтиметься і про Китай, а також Північну Корею. Позиції цих країн теж залишаються далекими від мирних, тому світові варто нарешті розібратися з тим, як діяти стосовно них.

Додатково повідомляється, що через відсутність у Японії членства в НАТО питання участі Фуміо Кісіди у зборах ще вивчається та обговорюється.

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Нагадаємо, що однією з центральних тем майбутнього саміту Альянсу стане голосування за оновлену концепцію роботи союзу. Це, серед іншого, і зміна відносин із рф, і посилення загальної оборонної спроможності країн-учасниць.

Тим часом, в Україні не виключають можливості отримання статусу члена НАТО, незважаючи на загрози з боку росії. Однак це, швидше за все, стане можливим лише після закінчення війни.