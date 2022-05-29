НАТО прийме нову концепцію: зміниться ставлення до росії та Китаю

Альянс перегляне статус росії

У НАТО підтвердили чутки про те, що змінять статус росії з "партнера" на "безпосередню загрозу".

Про це у неділю, 29 травня, у коментарі для АНСА заявив італійський представник у НАТО Франческо Марія Тало.

Тало зазначив, що нову стратегічну концепцію Альянсу планують ухвалити на саміті НАТО в червні. Очікується, що саме там розглянуть зміну "відношення до росії", а також загрозу Китаю.

"У Мадриді буде прийнято стратегічну концепцію, яка введе НАТО в XXI століття з урахуванням усіх актуальних викликів, таких як кіберзагрози, гібридні загрози, нові технології та наслідки кліматичних змін. Ми змінимо ставлення до Росії, яка в останньому документі вважалася партнером, а також внесемо Китай, який досі не фігурував у стратегії", — заявив Тало.

Раніше повідомлялося, що Швеція слідом за Фінляндією ухвалила рішення про вступ до НАТО. Проти такого рішення скандинавських країн виступила Туреччина. Пізніше офіційна Анкара озвучила 5 вимог щодо розширення НАТО.