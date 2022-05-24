Туреччина озвучила п’ять вимог щодо розширення НАТО
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 373
Частина вимог стосується проблем тероризму в Туреччині
Розширення НАТО Швецією та Фінляндією, проти якого виступила Туреччина, все ж таки можливе. Офіційна Анкара озвучила свої вимоги до Швеції щодо вступу до Альянсу.
Відкритий документ опублікувало управління з комунікацій. Від Швеції очікують надання гарантій.
Перевірені новини про Україну та світ — у нашому Telegram
Вимоги Туреччини:
- припинення підтримки членів терористичних PKK/PYD та FETO (Робоча партія Курдистану/Партія демократичної єдності та Рух Гюлена), екстрадиції яких Туреччина добивається з 2017 року,
- усунути фінансування тероризму (підтримка Швецією PKK/PYD)
- не постачати вищезазначеним організаціям зброю, у заяві сказано, що попри визнання PKK/PYD терористами на рівні НАТО, зі Швеції їм постачалися безпілотники та протитанкові засоби
- скасування ембарго у Швеції на постачання зброї до Туреччини
- спираючись на ідею спільної безпеки Альянсу, Туреччина від Швеції чекає чітких гарантій та співпраці щодо розв'язання проблем безпеки та у боротьбі з тероризмом.
Раніше "Телеграф" писав, що у США впевнені, що Швеції та Фінляндії вдасться вступити до НАТО, вони також проводили переговори з Туреччиною.
Зазначимо, що Туреччина лише призупинила процес прийняття скандинавських країн до Альянсу, а не повністю відкинула їхнє приєднання.