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Туреччина озвучила п’ять вимог щодо розширення НАТО

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Туреччина блокувала заявку Новина оновлена 24 травня 2022, 08:24
Туреччина блокувала заявку

Частина вимог стосується проблем тероризму в Туреччині

Розширення НАТО Швецією та Фінляндією, проти якого виступила Туреччина, все ж таки можливе. Офіційна Анкара озвучила свої вимоги до Швеції щодо вступу до Альянсу.

Відкритий документ опублікувало управління з комунікацій. Від Швеції очікують надання гарантій.

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Вимоги Туреччини:

  • припинення підтримки членів терористичних PKK/PYD та FETO (Робоча партія Курдистану/Партія демократичної єдності та Рух Гюлена), екстрадиції яких Туреччина добивається з 2017 року,
  • усунути фінансування тероризму (підтримка Швецією PKK/PYD)
  • не постачати вищезазначеним організаціям зброю, у заяві сказано, що попри визнання PKK/PYD терористами на рівні НАТО, зі Швеції їм постачалися безпілотники та протитанкові засоби
  • скасування ембарго у Швеції на постачання зброї до Туреччини
  • спираючись на ідею спільної безпеки Альянсу, Туреччина від Швеції чекає чітких гарантій та співпраці щодо розв'язання проблем безпеки та у боротьбі з тероризмом.

Раніше "Телеграф" писав, що у США впевнені, що Швеції та Фінляндії вдасться вступити до НАТО, вони також проводили переговори з Туреччиною.

Зазначимо, що Туреччина лише призупинила процес прийняття скандинавських країн до Альянсу, а не повністю відкинула їхнє приєднання.

Теги:
#Туреччина #НАТО #Швеція