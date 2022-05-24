Турция озвучила пять требований по поводу расширения НАТО

Часть требований касаются проблем терроризма в Турции

Расширения НАТО Швецией и Финляндией, против которого выступила Турция, все же возможно. Официальная Анкара озвучила свои требования к Швеции по вступлению в Альянс.

Открытый документ опубликовало управление по коммуникациям. От Швеции ожидают предоставления гарантий.

Проверенный новости про Украину и мир — в нашем Telegram

Требования Турции:

прекращение поддержки членов террористических PKK/PYD и FETO (Рабочая партия Курдистана/Партия демократического единства и Движение Гюлена), экстрадиции которых Турция добивается с 2017 года,

устранить финансирование терроризма (поддержка Швецией PKK/PYD)

не поставлять вышеобозначенным организациям оружие, в заявлении сказано, что несмотря на признание PKK/PYD террористами на уровне НАТО, из Швеции им поставлялись беспилотники и противотанковые средства

отмена эмбарго в Швеции на поставки оружия в Турцию

опираясь на идею совместной безопасности Альянса, Турция от Швеции ждет четких гарантий и сотрудничества по решению проблем безопасности и в борьбе с терроризмом.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В случае расширения НАТО достанет до родного города путина обычным вооружением Директор Института мировой политики Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценил перспективы расширения НАТО

Ранее "Телеграф" писал, что в США уверенны, что Швеции и Финляндии удастся вступить в НАТО, они также проводили переговоры с Турцией.

Отметим, что Турция лишь приостановила процесс принятия скандинавских стран в Альянс, а не полностью отвергла их присоединение.