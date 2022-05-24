Турция озвучила пять требований по поводу расширения НАТО
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Часть требований касаются проблем терроризма в Турции
Расширения НАТО Швецией и Финляндией, против которого выступила Турция, все же возможно. Официальная Анкара озвучила свои требования к Швеции по вступлению в Альянс.
Открытый документ опубликовало управление по коммуникациям. От Швеции ожидают предоставления гарантий.
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Требования Турции:
- прекращение поддержки членов террористических PKK/PYD и FETO (Рабочая партия Курдистана/Партия демократического единства и Движение Гюлена), экстрадиции которых Турция добивается с 2017 года,
- устранить финансирование терроризма (поддержка Швецией PKK/PYD)
- не поставлять вышеобозначенным организациям оружие, в заявлении сказано, что несмотря на признание PKK/PYD террористами на уровне НАТО, из Швеции им поставлялись беспилотники и противотанковые средства
- отмена эмбарго в Швеции на поставки оружия в Турцию
- опираясь на идею совместной безопасности Альянса, Турция от Швеции ждет четких гарантий и сотрудничества по решению проблем безопасности и в борьбе с терроризмом.
Ранее "Телеграф" писал, что в США уверенны, что Швеции и Финляндии удастся вступить в НАТО, они также проводили переговоры с Турцией.
Отметим, что Турция лишь приостановила процесс принятия скандинавских стран в Альянс, а не полностью отвергла их присоединение.