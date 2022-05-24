Укр

Турция озвучила пять требований по поводу расширения НАТО

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Турция блокировала заявку Новость обновлена 24 мая 2022, 08:24
Турция блокировала заявку

Часть требований касаются проблем терроризма в Турции

Расширения НАТО Швецией и Финляндией, против которого выступила Турция, все же возможно. Официальная Анкара озвучила свои требования к Швеции по вступлению в Альянс.

Открытый документ опубликовало управление по коммуникациям. От Швеции ожидают предоставления гарантий.

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Требования Турции:

  • прекращение поддержки членов террористических PKK/PYD и FETO (Рабочая партия Курдистана/Партия демократического единства и Движение Гюлена), экстрадиции которых Турция добивается с 2017 года,
  • устранить финансирование терроризма (поддержка Швецией PKK/PYD)
  • не поставлять вышеобозначенным организациям оружие, в заявлении сказано, что несмотря на признание PKK/PYD террористами на уровне НАТО, из Швеции им поставлялись беспилотники и противотанковые средства
  • отмена эмбарго в Швеции на поставки оружия в Турцию
  • опираясь на идею совместной безопасности Альянса, Турция от Швеции ждет четких гарантий и сотрудничества по решению проблем безопасности и в борьбе с терроризмом.

Ранее "Телеграф" писал, что в США уверенны, что Швеции и Финляндии удастся вступить в НАТО, они также проводили переговоры с Турцией.

Отметим, что Турция лишь приостановила процесс принятия скандинавских стран в Альянс, а не полностью отвергла их присоединение.

Теги:
#Турция #НАТО #Швеция