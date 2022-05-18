Сильный консенсус: в США рассказали о перспективах вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Глава Госдепа США проведет встречу с главой МИД Турции и обсудит с ним вопросы расширения НАТО

В НАТО не сомневаются, что Финляндия и Швеция присоединяться к Альянсу, а с Турцией будет достигнут компромисс.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Мы убеждены, что Альянс достигнет консенсуса по поводу процесса присоединения Швеции и Финляндии", — сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что не может говорить за правительство Турции, но отметила, что в Вашингтоне уверены, что соглашение будет достигнуто.

Тем временем представитель Государственного департамента США Нед Прайс сообщил, что 18 мая глава ведомства Энтони Блинкен обсудит эту тему с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"С нашими союзниками по НАТО существует сильный консенсус. Был сильный консенсус по поводу вступления Финляндии и Швеции, если они захотят присоединиться", — сказал Прайс.

Как сообщалось ранее, турецкие чиновники рассказали СМИ о том, что главная проблема с присоединением этих двух стран к НАТО заключается в том, что на их территории действуют члены группировки "РПК", которую в Турции и во многих других странах Альянса считают террористической.