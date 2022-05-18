Сильний консенсус: у США розповіли про перспективи вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Глава Держдепу США проведе зустріч із главою МЗС Туреччини та обговорить з ним питання розширення НАТО

У НАТО не сумніваються, що Фінляндія та Швеція приєднуватимуться до Альянсу, а з Туреччиною буде досягнуто компромісу.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Ми переконані, що Альянс досягне консенсусу щодо процесу приєднання Швеції та Фінляндії", — повідомила речник Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона наголосила, що не може говорити за уряд Туреччини, але зазначила, що у Вашингтоні впевнені, що угоди буде досягнуто.

Тим часом представник Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що 18 травня глава відомства Ентоні Блінкен обговорить цю тему з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"З нашими союзниками щодо НАТО існує сильний консенсус. Був сильний консенсус щодо вступу Фінляндії та Швеції, якщо вони захочуть приєднатися", — сказав Прайс.

Як повідомлялося раніше, турецькі чиновники розповіли ЗМІ про те, що головна проблема із приєднанням цих двох країн до НАТО полягає в тому, що на їхній території діють члени угруповання "РПК", яке в Туреччині та в багатьох інших країнах Альянсу вважають терористичною.