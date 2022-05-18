Туреччина заблокувала переговори НАТО з Фінляндією та Швецією: що це означає

Анкара призупинила процес вступу двох країн, проте повноцінно ймовірність їх приєднання відкидати не стала

Туреччина, яка напередодні виступила із заявою про "нечітку позицію" Швеції та Фінляндії щодо тероризму, заблокувала початкове рішення Північноатлантичного альянсу про вступ цих скандинавських країн.

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Про це у середу, 17 травня, посилаючись на власні джерела, повідомляє видання "Financial Times".

Посли країн НАТО провели зустріч задля обговорення вступу Фінляндії та Швеції до альянсу, проте опозиція Анкари зупинила ймовірність проведення голосування.

Наразі відстрочка переговорів викликає сумніви, що країнам-членам Північноатлантичного альянсу все ж вдасться схвалити перший етап заявок цих країн на вступ упродовж кількох тижнів.

За словами офіційного представника Туреччини, Анкара прийняла рішення щодо гальмування процесу, проте вона повністю не відкидає ймовірної перспективи приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

"Ми не говоримо, що вони не можуть бути членами НАТО. Просто ми маємо бути на одній хвилі, на одній сторінці щодо загрози, з якою ми стикаємося", — повідомив турецький чиновник.

Варто відзначити, що задля визначення Фінляндії та Швеції країнами-кандидатами на вступ до альянсу, усі 30 країн його членів мають ратифікувати їх заявки. Лише після відповідної процедури НАТО матиме змогу оприлюднити протокол щодо приєднання, після чого офіційно запросить скандинавські країни до історичного приєднання.

Нагадаємо, як генерал-лейтенант Ігор Романенко ексклюзивно для "Телеграфа" детально пояснив, що потягне за собою вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, відмітивши, що ця подія може стати добрим сигналом для стабілізації ситуації в Європі.