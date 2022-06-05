"Рамштайн-3" пройде вже наступного тижня: міністр оборони США розповів подробиці

Зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться у Брюсселі

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував серію міжнародних візитів, у тому числі для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, перша з яких відбулася на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Про це глава Пентагону повідомив у своєму акаунті у Twitter у суботу, 4 червня.

"Починаючи з цього вівторка (7 червня — ред.), я вирушу в міжнародну поїздку з кількома зупинками, щоб допомогти просунути низку ключових оборонних пріоритетів США та партнерських відносин по всьому світу", — написав Ллойд Остін.

Зокрема, перші його закордонні візити будуть до Сінгапуру та Таїланду.

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"Після цього я прямую до Брюсселя для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі з особистою присутністю. Міністри оборони з усього світу обговорять поточну ситуацію в Україні у зв’язку з неспровокованим вторгненням росії", — розповів Ллойд Остін.

Крім цього, у Брюсселі він візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, на якій також обговорюватиметься питання російського вторгнення в Україну.

"Серед багатьох тем ми обговоримо заявки Швеції та Фінляндії (на вступ до НАТО — ред.) і продовжимо наш постійний діалог про реакцію на вторгнення росії в Україну", — поінформував Ллойд Остін.

Як повідомлялося, попередня зустріч Контактної групи з оборони України відбулася 23 травня у форматі онлайн-засідання. Тоді в ній взяли участь ще п’ять країн.