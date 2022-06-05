Підсумки Рамштайну-3 стануть неприємним сюрпризом для росіян. Вже на полі бою

Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" прогнозував, якою буде третя зустріч міністрів оборони країн НАТО та союзників

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що незабаром приїде з візитом до Брюсселя, де відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України.

Нагадаю, що перша подібна зустріч міністрів оборони країн НАТО та союзників відбулася 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині (звідси і назва формату – Рамштайн). Тоді було ухвалено рішення, що Україна має перемогти російського агресора. Не просто вистояти, а саме – перемогти. Принаймні про це говорили в офіційних заявах за підсумками зустрічі.

Це підтвердили на другій зустрічі, яка пройшла онлайн.

Дуже сподіваюся, що нічого не зміниться і на третій зустрічі. І що буде вжито більш розширених заходів підтримки нашої країни, що бореться з російськими окупантами. Можливо, почуємо про результативність поставок ракетних систем, високоточного озброєння, яке нам поставили раніше.

Швидше за все, йтиметься про продовження підтримки України в постачанні необхідної кількості озброєння та боєприпасів.

Мені здається, що країни, міністри оборони яких входять до формату "Рамштайн", уже зрозуміли, що без перемоги України росія продовжуватиме загрожувати не лише нашій державі, а й Європі та всьому світу.

Сподіваюся, що і наш міністр оборони Резніков про це скаже, і глава Пентагону Остін наголосить на цьому.

Зрозуміло, що публічно про рівень підтримки, про те, що саме і в яких кількостях отримує та отримає Україна, говорити не варто, щоб не дати ворогові можливості якось завадити цьому. Нехай краще багато для росіян стане неприємним сюрпризом. Вже на полі бою.

Сподіваюся, що буде вироблено якийсь графік, план, який призведе до того, що росія зазнає настільки масштабних втрат, що змушена буде сісти за стіл переговорів – на наших умовах.