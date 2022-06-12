Війна — день 109: ЗСУ наступають на півдні України, а росія готується до тривалої війни

Оперативно про головне за 12 червня

Повномасштабне військове вторгнення росії в Україну триває вже 109 днів. Основні бойові дії розгортаються на сході нашої країни, зокрема страждає Сєвєродонецьк, який окупанти так і не змогли захопити навіть попри артилерійські обстріли та авіаудари. Водночас у ГУР МОУ зазначають, що росія націлена на тривалу війну і поки що не збирається припиняти бойові дії. Тим часом українські дипломати разом із колегами з "Великої сімки" готують проєкт гарантій безпеки для України.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші події, що відбулися в Україні та світі 12 червня. Більш оперативно інформацію можна отримати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині, повідомив Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

Як повідомлялося раніше, всі головні новини за 9 червня доступні у нашому традиційному зведенні за день: "Війна — день 106: важкі бої продовжуються, але росія вже готує "референдуми" у Херсоні та Мелітополі".

З новинами за добу, 10 червня, можна ознайомитись у нашому матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 107: ЗСУ дорогою ціною тримають оборону, а окупанти можуть скористатися спекою для наступу".

А інформацію за 11 червня зібрано у трансляції: "Війна — день 108: окупанти штурмують Донбас, поки ЗСУ відсувають їх від Запоріжжя"