Бої продовжуються: мер Сєвєродонецька розповів, що відбувається у місті

Третина міста перебуває під контролем Збройних сил України

У Сєвєродонецьку продовжуються важкі бої, які супроводжуються постійними бомбардуваннями міста росіянами. Проте ЗСУ тримають свої позиції та намагаються видавити окупантів за межі міської межі.

Як розповів мер міста Олександр Стрюк у коментарі ББС, українські захисники контролюють приблизно третину всього міста та продовжують проводити військові операції.

"Третина міста контролюється збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах йдуть бої", — сказав він.

Також за його словами, у місті немає водопостачання та електрики, оскільки окупанти знищили більшу частину підстанцій. Стрюк додав, що є загиблі та поранені серед місцевих жителів, оскільки росіяни постійно обстрілюють житлові райони.

Крім того, в місті вже добу горить склад із відпрацьованими хімікатами на заводі "Азот", який напередодні зазнав артилерійських обстрілів та авіаударів.

При цьому міський голова вважає, що основною проблемою у Сєвєродонецьку є те, що ЗСУ потребує більшої кількості артилерії та ППО.

"Нас обстрілюють, а захищатися нема чим", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, окупантам вдалося прорватися на кількох напрямках і продовжують підготовку до наступу на Слов’янськ та Сіверськ. Крім того, вони стягують резерви в Лиман, де проводиться перегрупування.