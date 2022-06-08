"Ніхто нічого не здаватиме": Гайдай пояснив ситуацію з Сєверодонецьком

російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганською і Донецькою областями

Українське місто Сєвєродонецьк, яке окупаційна армія росії не полишає спроб захопити під свій контроль, бійці ЗСУ здавати противнику не планують. Єдине, що вони можуть зробити — відступити на більш укріплені позиції.

Про це у середу, 8 червня, під час чергового телемарафону єдиних новин повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, детальніше розповідаючи проте, що зараз відбувається у місті, де ведуться запеклі бої українців з окупантами.

"Ніхто взагалі нічого не складатиме. Навіть якщо доведеться нашим військовим відійти на більш укріплені позиції, бо певний час обстрілюється все там постійно та цілодобово, то це не означатиме, що хтось здає місто. Наші хлопці, захисники дуже боляче ставляться до цього формулювання взагалі, що "здається", — прокоментував ситуацію він.

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Окрім того, Гайдай додав, що в місті не припиняються запеклі бої, тож вся зброя, яку має російська армія, все "зараз туди і летить". За його словами, найближчими днями задача у військового командування росіян – захопити місто повністю і перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні президент України Володимир Зеленський виступив із заявою щодо Сєвєродонецька, наголосивши, що загроза наступу росіян в цьому напрямку не зникла.

Також нагадаємо, що окупаційна армія росії не припиняє вести запеклий наступ на український Сєвєродонецьк, околиці якого їм вже вдалося частково захопити.