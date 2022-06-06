Рішення непросте: Зеленський пояснив, у чому проблема із Сєвєродонецьком

Глава держави підкреслив, що загроза наступу росіян не зникла для жодної з областей України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Сєвєродонецьку, який нещадно обстрілюють російські окупанти. За його словами, ситуація там вкрай непроста, адже у місті лишилося близько 10% мирного населення.

Про це у понеділок, 6 червня, йшлося під час годинного інтерв'ю глави держави для українських журналістів.

Перевірені новини про війну і не тільки — у нашому Telegram

Зеленський зазначив, що у випадку з Сєвєродонецьком треба зрозуміти, за що бореться Україна, а потім ухвалювати рішення щодо подальших дій.

"Якщо ви відходите на кращі позиції – потім буде дуже дорого повертатись. Зараз стоїмо і втрачаємо людей – відійдемо на кращі позиції, але потім, якщо вирішимо наступати, будемо втрачати набагато більше. Тому в залежності від ситуації у Сєвєродонецьку буде прийнято рішення, як далі. Поки що тримають ситуацію. Але рішення це дуже непросте", — зазначив президент України.

Читайте також: Категорія Україна Чи був Сєвєродонецьк пасткою і хто виграє битву за Донбас: аналіз військових експертів Військові експерти вважають, що Росія програла бої за Донбас, але Сєвєродонецьк утримати буде дуже складно

При цьому він закликав громадян усвідомити складність ситуації в країні та той факт, що йде війна і загроза є у всіх регіонах, тому розслаблятися не варто.

"Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно. Куди ворог далі може піти. Якщо він буде переходити на південь нашої держави, то можуть бути і постійні ракетні удари й по центру України, і по всім нашим стратегічним підприємствам. Може бути будь-яке повернення на ті території, які були деокуповані, частково, і навпаки", — резюмував голова держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти ведуть запеклий наступ на Сєвєродонецьк, околиці якого їм вдалося частково захопити. При цьому експерти вважають, що битва за місто дійшла до кульмінації, а розв'язка бою може шокувати.