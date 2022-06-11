Окупанти намагаються наступати на Слов’янськ і просунулися на кількох ділянках фронту

Ворог атакує на сході країни

Українські військові, попри втрати, продовжують оборону країни — ворог атакує як мирні міста, так і позиції захисників. Окупантам вдалося прорватися на кількох напрямках.

Згідно з оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують підготовку до наступу на Сіверськ та Слов’янськ, перегруповують війська та поповнюють запаси на околицях Лимана.

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На Слов’янському напрямку ворог штурмує у бік Пасіки та Богородичного. Окупантам вдалося просунутися північно-західній околиці населеного пункту.

Ворог штурмує Богородичне

У Сєвєродонецьку штурм триває, ворог настає у бік Новотошківського-Оріхового. Тут окупантам також вдалося прорватися — вони закріплюються на північній околиці Оріхового.

росія намагається оточити українські сили у Золотому

У бік Бахмута ворог також планує наступати на Миколаївку та Комишуваху, російські війська перегруповуються, у район перемістили додатково до однієї батальйонно-тактичної групи.

Окупанти обстрілюють українські позиції на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з авіації та артилерії.

На Херсонщині (Південнобузький напрямок) ворог веде позиційну оборону, зміцнює третю лінію рубежів. Вони звели залізобетонні блокпости біля мостів через Північно-Кримський канал. У Чорному морі напоготові шість носіїв крилатих ракет "Калібр", в ОК "Південь" оцінюють, що їх близько 40 на двох надводних та двох підводних судах. Також є два великі десантні кораблі.

Українські вертольоти Мі-8 вдарили по скупченню війська супротивника в Херсонській області, а літаки Су-27 — за складом боєприпасів та ворожої техніки. Одне з попадань — у польовий склад боєприпасів у районі Давидового Брода. Також українські розвідники знищили групу російського десанту.

Згідно з картами бойових дій, росія могла захопити Кінбурнську косу на півночі Херсонської області, що дає росіянам перевагу на Чорноморському узбережжі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сєвєродонецьку українські військові розправилися з кадировцями — елітним чеченським спецназом.