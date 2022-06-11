Буває і 1 до 6: Арестович розповів, скільки українців загинуло на фронті, та порівняв із втратами рф

Росіяни продовжують гинути у значно більшій кількості, ніж українці

За час повномасштабної війни з росією Україна втратила на фронті загиблими близько десяти тисяч людей. За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, такі висновки можна зробити із приблизних співвідношень втрат російської армії. Цим він підтверджує раннє висловлювання українського лідера Володимира Зеленського про добові втрати ЗСУ.

Про це він розповів у свіжому ефірі програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 11 червня. Експерт наголошує про ймовірність змін пропорцій втрат по днях, однак у окупантів вони все одно будуть більшими.

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Арестович наголосив, що українці в середньому навіть на початку зіткнення втрачали в середньому по сто людей на день. У росіян ця цифра була більшою у десять разів — мінімум тисяча.

"Зараз це 200-300 [військовослужбовців армії рф на добу] як мінімум", — говорить Олексій Арестович.

Іноді можна досягти успіхів і значно більше, тому остаточне співвідношення постійно змінюватиметься — від 1:3 до 1:6.

При цьому Олексій Арестович наголошує, що відмовляється розуміти західних союзників, які гальмують із прийняттям важливих рішень щодо постачання зброї Україні. Якби кількість артилерії, яку ми маємо зараз, можна було б збільшити втричі, то ні про яке просування росії вперед по лінії фронту і мови не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому відомий історик Тімоті Снайдер вважає, що росія має абсолютно всі шанси програти Україні в нинішній війні.