Ядерна держава не може програти війну? Знаменитий історик пояснив, чому це помилка

Наявність ядерної зброї не є показником більшої сили чи запорукою перемоги

Відсоток українців, які вірять у незаперечний програш росії в нинішній кривавій війні, неймовірно високий. Проте чимало іноземних громадян вважають, що переможеною стане саме Україна, мовляв вона і менша, і її армія не така велика, і зброї з екіпіруванням у неї не достатньо.

На думку знаменитого американського історика, професора університету Йель Тімоті Снайдера, це дуже груба помилка, адже багато подій протягом століть доводили протилежне. Величезні держави, маючи значну могутність та вплив, часто програвали у протистояннях більш слабкому супротивнику. У своєму Twitter фахівець пояснив причини.

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Снайдер зазначає, що багато хто помилково вважає, ніби висновки холодні війни демонструють — війни виграють лише держави з ядерним потенціалом.

"Насправді холодна війна довела протилежне, — стверджує історик. — Ядерні держави постійно програвали війни".

Тімоті Снайдер

Як приклад, він наводить американсько-в’єтнамське протистояння, де США були змушені відступити, а також конфлікт СРСР та Афганістану, коли радянська армія теж втікала додому.

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До схожих тем, каже Тімоті Снайдер, відноситься і той факт, що всі держави, які намагалися поводитися колоніальним шляхом, завойовуючи нові землі, рано чи пізно теж програвали. Нинішню росію фахівець відносить саме до таких країн.

Слід додати і той факт, що безжальна історія показує поширеність ще одного популярного міфу — вплив на перемогу у війні розміру держави.

"В останні десятиліття найчастіше маленька держава перемагала більше на полі бою", — наголошує Снайдер.

Тому, переконаний історик, можливість перемоги України над росією не має здаватися комусь дивною чи неправильною.

"Ядерні держави програють війни; великі країни часто це роблять; і імперські сили зазнають приниження", - резюмує він.

Єдиною складністю для України є невміння багатьох людей робити правильні висновки з історичних фактів. Якщо це звести до звички, ми знаходимо можливості виправдовувати власну бездіяльність.

Тімоті Снайдер говорить, що у випадку поразки України у нинішній війні це станеться не через недостатні зусилля чи бажання. Це буде пов’язано винятково із поганим знанням історії, що зрештою вплинуло на можливість затягувати ухвалення рішень. Вони ж, у свою чергу, визначать наступні десятиліття життя населення чи не всієї планети.

Тим часом українці нехай повільно, але намагаються просуватися за основними напрямками фронту, залишаючи за собою маленькі, та дуже важливі перемоги. Яка наразі воєнна обстановка в країні, можна перевірити завдяки свіжим картам боїв в Україні.

А ось росіяни "колекціонують" неіснуючі перемоги, як, наприклад, сухопутний коридор у Крим, про який нещодавно відзвітував глава Міноборони рф сергій шойгу. Найкумеднішим у цьому моменті є те, що вище керівництво виправив представник окупаційної "влади" півострова сергій аксьонов.