Говорити ще рано: у Криму спростували "переможну" заяву шойгу про півостров

Звичайні автомобілі ще не можуть виїжджати з Криму материковою Україною

Заяви міністра оборони країни-агресора росії сергія шойгу про відкриття сухопутного коридору в Крим по материковій частині України не зовсім відповідають дійсності.

Про це заявив голова окупаційної "влади" Криму сергій аксьонов. За його словами, військові транспортні засоби та вантажі пересуваються з Криму, проте про повноцінний рух не йдеться.

Нагадаємо, що напередодні шойгу заявив, нібито росіяни тепер мають можливість доїхати з рф до Криму через окуповані райони материкової України автомобільним транспортом. Більше того, нібито навіть поновили ділянки залізниці.

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Проте аксьонов уточнив, що насправді цим маршрутом пересуваються лише військові: "Говорити про вільне переміщення цивільних автомобілів поки що зарано".

Варто зауважити, що після анексії українського Криму росія не мала прямого автомобільного сполучення з півостровом, через що було збудовано Керченський міст.

Окупація південних районів України була потрібна для прокладання коридору по суші

Як повідомляв "Телеграф", російські військові вже готують "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях, щоб спробувати незаконно привласнити собі ще більше української землі.