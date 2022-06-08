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Говорити ще рано: у Криму спростували "переможну" заяву шойгу про півостров

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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сергій шойгу був не правий, заявив аксьонов Новина оновлена 08 червня 2022, 11:36
сергій шойгу був не правий, заявив аксьонов

Звичайні автомобілі ще не можуть виїжджати з Криму материковою Україною

Заяви міністра оборони країни-агресора росії сергія шойгу про відкриття сухопутного коридору в Крим по материковій частині України не зовсім відповідають дійсності.

Про це заявив голова окупаційної "влади" Криму сергій аксьонов. За його словами, військові транспортні засоби та вантажі пересуваються з Криму, проте про повноцінний рух не йдеться.

Нагадаємо, що напередодні шойгу заявив, нібито росіяни тепер мають можливість доїхати з рф до Криму через окуповані райони материкової України автомобільним транспортом. Більше того, нібито навіть поновили ділянки залізниці.

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Проте аксьонов уточнив, що насправді цим маршрутом пересуваються лише військові: "Говорити про вільне переміщення цивільних автомобілів поки що зарано".

Варто зауважити, що після анексії українського Криму росія не мала прямого автомобільного сполучення з півостровом, через що було збудовано Керченський міст.

Окупація південних районів України була потрібна для прокладання коридору по суші
Окупація південних районів України була потрібна для прокладання коридору по суші

Як повідомляв "Телеграф", російські військові вже готують "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях, щоб спробувати незаконно привласнити собі ще більше української землі.

Теги:
#Росія #Крим #Сергій Шойгу #Сергій Аксьонов