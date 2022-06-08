Говорити ще рано: у Криму спростували "переможну" заяву шойгу про півостров
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Звичайні автомобілі ще не можуть виїжджати з Криму материковою Україною
Заяви міністра оборони країни-агресора росії сергія шойгу про відкриття сухопутного коридору в Крим по материковій частині України не зовсім відповідають дійсності.
Про це заявив голова окупаційної "влади" Криму сергій аксьонов. За його словами, військові транспортні засоби та вантажі пересуваються з Криму, проте про повноцінний рух не йдеться.
Нагадаємо, що напередодні шойгу заявив, нібито росіяни тепер мають можливість доїхати з рф до Криму через окуповані райони материкової України автомобільним транспортом. Більше того, нібито навіть поновили ділянки залізниці.
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Проте аксьонов уточнив, що насправді цим маршрутом пересуваються лише військові: "Говорити про вільне переміщення цивільних автомобілів поки що зарано".
Варто зауважити, що після анексії українського Криму росія не мала прямого автомобільного сполучення з півостровом, через що було збудовано Керченський міст.
Як повідомляв "Телеграф", російські військові вже готують "референдуми" у Херсонській та Запорізькій областях, щоб спробувати незаконно привласнити собі ще більше української землі.