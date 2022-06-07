Сухопутний коридор у Крим та полонені українці: шойгу прозвітував про "перемоги" росії

Окупанти хочуть відновити і залізницю між Кримом та Донбасом

Величезна кількість полонених українських військовослужбовців, відновлення сухопутної дорожньої інфраструктури між Кримом та окупованим Донбасом, а також багато інших гучних заяв пролунали від голови Міноборони рф Сергія Шойгу. Під час наради 7 червня чиновник звітував про безліч "перемог" на фронті, а також "прогресі" на тимчасово окупованих територіях.

Більше подробиць повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости", інформує "Телеграф". Російський міністр у своєму виступі охопив одразу кілька тем.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Сухопутний коридор Крим-росія. шойгу запевняє, що тепер росіяни мають доступ до дороги на материковій Україні, яка дозволить їм дістатися до Кримського півострова. Також планують відновити і залізничне сполучення, зв’язавши Крим також із захопленими територіями Донбасу. Частину залізничного полотна вже нібито відновили. Принаймні чиновник називає цифру 1200 км.

шойгу запевняє, що тепер росіяни мають доступ до дороги на материковій Україні, яка дозволить їм дістатися до Кримського півострова. Також планують відновити і залізничне сполучення, зв’язавши Крим також із захопленими територіями Донбасу. Частину залізничного полотна вже нібито відновили. Принаймні чиновник називає цифру 1200 км. Військовополонені йдуть пачками. Російські військові командири намагаються втілювати свої мрії в життя хоча б на папері. Щонайменше регулярно звітують про величезну кількість деморалізованих українських бійців, які добровільно здаються в полон. За словами шойгу, зараз окупантам начебто вдалося захопити вже 6489 наших захисників. Втім, перевірити правдивість такої інформації неможливо. Крім того, були відомі випадки, коли росіяни збиралися видавати утримуваних мирних українців за полонених солдатів.

Російські військові командири намагаються втілювати свої мрії в життя хоча б на папері. Щонайменше регулярно звітують про величезну кількість деморалізованих українських бійців, які добровільно здаються в полон. За словами шойгу, зараз окупантам начебто вдалося захопити вже 6489 наших захисників. Втім, перевірити правдивість такої інформації неможливо. Крім того, були відомі випадки, коли росіяни збиралися видавати утримуваних мирних українців за полонених солдатів. Маріуполь та "Азовсталь". Глава російського Міноборони запевняє, що і територія "Азовсталі", і Маріупольський порт були повністю розміновані окупантами. При цьому ще зовсім недавно в мережі виринала інформація про підірваних при спробі розмінувати завод бійців армії рф.

Глава російського Міноборони запевняє, що і територія "Азовсталі", і Маріупольський порт були повністю розміновані окупантами. При цьому ще зовсім недавно в мережі виринала інформація про підірваних при спробі розмінувати завод бійців армії рф. Окупація Луганщини. Також шойгу стверджує, що під контролем росіян зараз наче як перебуває 97% Луганської області, а Сєвєродонецьк нібито окупований повністю. При цьому точно відомо, що бої за місто зараз дуже запеклі і говорити про перевагу якоїсь зі сторін поки неможливо. Проте росіяни, як завжди, намагаються приписати собі більше неіснуючих перемог.

Зазначимо, що за нинішню добу різними гучними заявами виділилися багато російських діячів. Так, наприклад, екс-президент росії дмитро медведєв чесно зізнався у своїй ненависті та бажанні винищувати українців і жителів Заходу.

Також "Телеграф" писав про те, що у Кремлі нібито не готові виносити питання обговорення власності Херсона та Мелітополя на переговори з Україною. Втім, трохи пізніше прессекретар путіна спростував цю інформацію.