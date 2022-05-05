Справжнє гетто: маріупольці показали життя у фільтраційному таборі росіян (відео)

Будь-які особисті речі українців були відібрані окупантами

Село Безіменне на Донеччині за останні кілька тижнів перетворилося на зосередження фільтраційних таборів, розбитих російськими загарбниками. Зараз до місцевої школи "скинули" вантажем усіх українців, насильно депортованих із Маріуполя. Вимушені бранці путінської армії відкрито говорять про жахливі умови, а проукраїнська влада вже дала інше визначення тому, що відбувається — "життя в гетто".

Ексклюзивними кадрами з фільтраційного табору у Безіменному поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами чиновника, російські солдати продовжують скоювати військові злочини. Відео, які вдалося отримати від "депортованих" мешканців Донбасу — тому пряме підтвердження.

Андрющенко зазначив, що зараз у Безіменному, а також Козацькому, що в Новоазовському районі, перебувають сотні українських чоловіків. Вони є жителями маріупольських селищ Гуглине, Волонтерівка та Мирне. Усього звідти вивезли близько 2000 людей.

Безіменне та Маріуполь на карті

Люди змушені жити у жахливих умовах. На одному з відео можна почути визнання самого в’язня такого табору – "повна антисанітарія", і це при тому, що їм "дісталася" будівля школи. "Депортованих" змушували спати в коридорах, навіть тоді, коли ще було дуже холодно, проте за якийсь час таки відкрили класи, пустивши під батареї.

Втім, цей об’єкт усе ще не призначений для нормального життя. Чоловікам доводиться спати або на підлозі, або на партах/стільцях, будуючи "ліжка" зі справді підручних матеріалів.

"Умивальник один на весь натовп (близько 350 осіб — ред.). Туалет взагалі на вулиці, зайти неможливо — ріже очі, — розповідає очевидець. — Тому ми бігаємо вниз "на магазин", бо черга в туалет — шо в мавзолей".

Частина людей опинилася в спортзалі, проте зараз вони "на карантині", адже днями серед "депортованих" було виявлено хворого на туберкульоз. Звичайно ж, що "карантин" — то лише для окозамилювання.

За словами Петра Андрющенка, медичної допомоги окупанти українцям не надають. Нещодавно у Козацькому один із насильно привезених чоловіків помер — йому стало погано, проте лікаря так і не привели.

Хворих та людей з інвалідністю тримають в окремому помешканні — там теж моторошні умови, включаючи неприємний запах. Але всіх, попри стан здоров’я, змушують прибирати територію в Безіменному, а також місті Новоазовськ. Все відбувається під конвоєм російських військових.

"Щодо подальшої долі окупанти зазначають, що ще не вирішили — використати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя або мобілізувати в армію окупантів, — каже Андрющенко. — При цьому в понеділок 2 травня на шикування було оголошено, що чоловіки візьмуть участь у параді на 9 травня у Маріуполі як "полонені". Для цього їх переодягнуть у форму українських солдатів".

Слід додати, що крім чоловіків, для яких кожна нова доба — це черговий "день бабака", страждають також і жінки. Ті, хто залишився в районах, звідки вивезли чоловіків, намагаються не виходити надвір, щоб не бути згвалтованими. Через відсутність відсічі з боку місцевих жительок загарбники нахабно грабують удома, навіть не зважаючи на присутність у них людей.

Петро Андрющенко наголошує: у багатьох маріупольців наразі немає документів, адже їх вилучили російські військовослужбовці. Регіон поруч із напівзруйнованим Маріуполем поступово стає величезним гетто, про що, на жаль, світ починає чути дедалі рідше. Чиновник закликав усіх звернути увагу на страхи російської армії.

Тим часом сам Маріуполь окупанти за допомогою місцевих, "найнятих за їжу", намагаються очистити від завалів після жахливих обстрілів. Місто хочуть максимально "прикрасити", щоби провести тут показовий парад до 9 травня.

Водночас тривають серйозні бої на території заводу "Азовсталь", де вже який тиждень тримають кругову оборону українські військовослужбовці. Ситуація з кожною годиною стає дедалі критичнішою.