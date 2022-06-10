Росіяни активно мінують південь і зіштовхнулися із проблемами на Донбасі: свіжі карти боїв

Найгарячішою точкою фронту залишається схід України

Російські окупаційні війська не залишають надій просунутися далі на Донбасі, намагаючись підібратися до Слов’янська і продовжуючи нещадно бомбити Сєвєродонецьк. Водночас, відволікаючи увагу українських захисників від основних боїв, вони продовжують обстрілювати Харківщину та займатися створенням провокацій, зокрема збільшення замінованих територій, на Херсонщині.

Про це та багато іншого розповіли аналітики Інституту досліджень війни (США) за допомогою нових карт боїв в Україні, актуальних на ранок п’ятниці, 10 червня.

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Актуальні карти свідчать про додаткову активізацію російських військ на півдні країни, де вони намагаються максимально зміцнитися з урахуванням поступового просування ЗСУ, що наростає. Водночас вони не залишають надій на повну окупацію Донбасу, буквально знищуючи інфраструктуру

Свіжа карта боїв в Україні 10 червня

Донбас

Свіжа карта боїв за Донбас 10 червня

Однією із найскладніших точок для битв російських та українських військових залишається Сєвєродонецьк, який щодня вистоює під ударами важкої артилерії супротивника. Минулої доби противник намагався битися в районі промислового підприємства "Азот", сподіваючись зайняти промзону міста. Також по Сєвєродонецьку регулярно "проходяться" авіацією та ракетами.

Свіжа карта боїв за Сєверодонецьк 10 червня

Разом з цим бійці армії рф намагаються просунутися далі, наближаючись до Слов’янська, проте отримали нові проблеми у вигляді річки Сіверський Донець. Наявних ресурсів їм не вистачає для правильного форсування природної перешкоди, тому намагаються всіляко цього уникнути. Здійснюються спроби захопити Тошківку — це дозволить просунутися їм у потрібному напрямку.

Повідомляються бої і на схід від Бахмута, де росіяни роблять усе можливе, щоби відрізати всі українські комунікації. Імовірний частковий успіх ворога в Комишувахі та Ротах, однак зафіксовано провальні операції в районі Нагірного і Миколаївки.

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Харків

Свіжа карта боїв за Харків 10 червня

Разом із Донецькою та Луганською область під тимчасовою окупацією перебуває і частина Харківщини. Саме на північних межах контрольованих рф територій сьогодні в основному і відбуваються основні зіткнення на цьому напрямку. Головним завданням росіян у Харківській області є спроба оточити ЗСУ на відрізку між Ізюмом та Донбасом, аби влаштувати там котел.

Також російські джерела повідомляли про начебто введення путінських військових у Тернову та Варварівку, але українська сторона захоплення нових населених пунктів поки що не підтверджувала.

Південь

Свіжа карта боїв на півдні 10 червня

Найголовнішим завданням російських окупантів у південних областях України зараз є оборона. У Запорізькій області активно відбувається ротація військ, які перекидаються на Херсонський напрямок або ж вишиковуються вздовж лінії Оріхів-Гуляйполе. Останній відрізок фронту використовується для того, щоб пройти до кордону Запорізької та Донецької областей.

Разом з цим ворог активно мінує територію, яку він займає. Що найжахливіше — Херсонщину блокують у такий спосіб, використовуючи застарілі міни зразка 1950-х років. Вважається, що їх переправили в Україну з Ростовської області. Хоча є і плюси — за інформацією розвідки частина боєприпасів здетонувала і знищила російських саперів з 49-ї загальновійськової армії рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в росії планують зробити з тимчасово окупованими територіями України, включаючи південь. Українська сторона вражена зухвалістю заяву пропутинської сторони.