Россияне активно минируют юг и столкнулись с проблемами на Донбассе: свежие карты боев

Самой горячей точкой фронта остается восток Украины

Российские оккупационные войска не оставляют надежд продвинуться дальше на Донбассе, пытаясь подобраться к Славянску и продолжая нещадно бомбить Северодонецк. Вместе с этим, отвлекая внимание украинских защитников от основных боев, они продолжают обстреливать Харьковщину и заниматься созданием провокаций, в том числе увеличение заминированных территорий, на Херсонщине.

Об этом и многом другом поведали аналитики Института изучений войны (США) с помощью свежих карт боев в Украине, актуальных на утро пятницы, 10 июня.

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Актуальные карты свидетельствуют о дополнительной активизации российских войск на юге страны, где они пытаются максимально укрепиться с учетом постепенного, но нарастающего продвижения ВСУ. Вместе с этим они не оставляют надежд на полную оккупацию Донбасса, буквально уничтожая инфраструктуру

Свежая карта боев в Украине 10 июня

Донбасс

Свежая карта боев за Донбасс 10 июня

Одной из сложнейших точек для сражений российских и украинских военных остается Северодонецк, который ежедневно выстаивает под ударами тяжелой артиллерии противника. За прошлые сутки противник пытался биться в районе промышленного предприятия "Азот", надеясь занять промзону города. Также по Северодонецку регулярно "проходят" авиацией и ракетами.

Свежая карта боев за Северодонецк 10 июня

Вместе с этим бойцы армии рф пытаются продвинуться дальше, приближаясь к Славянску, однако получили новые проблемы в виде речки Северский Донец. Имеющихся ресурсов им не хватает для правильного форсирования природной преграды, поэтому они пытаются всячески этого избежать. Совершаются попытки захватить Тошковку — это позволит продвинуться им в нужном направлении.

Сообщаются бои и на восток от Бахмута, где россияне делают все возможное, чтобы перерезать все украинские коммуникации. Вероятен частичные успех врага в Комышувахе и Ротах, однако зафиксированы провальные операции в районе Нагорного и Николаевки.

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Харьков

Свежая карта боев за Харьков 10 июня

Вместе с Донецкой и Луганской область под временной оккупации находится и часть Харьковщины. Именно на северных границах контролируемых рф территорий сейчас в основном и происходят основные столкновения на этом направлении. Главной задачей россиян в Харьковской области является попытка окружить ВСУ на отрезке между Изюмом и Донбассом, чтобы устроить там котел.

Также российские источники якобы сообщали о заходе путинских военных в Тернову и Варваровку, но украинская сторона захвата новых населенных пунктов пока не подтверждала.

Юг

Свежая карта боев на юге 10 июня

Самым главным заданием российских оккупантов в южных областях Украины сейчас является оборона. В Запорожской области активно проходит ротация войск, которые перебрасываются на Херсонской направление или же выстраиваются вдоль линии Орехов-Гуляйполе. Последний отрезок фронта используется для того, чтобы продвинуться к границе Запорожской и Донецкой областей.

Вместе с этим враг активно минирует занимаемую им территорию. Что самое ужасное — Херсонщину блокируют таким способом, используя устаревшие мины образца 1950-х годов. Считается, что они были переправлены в Украину из Ростовской области. Хотя есть и плюсы — по информации разведки часть из боеприпасов сдетонировала и уничтожила российских саперов из 49-й общевойссковой армии рф.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии планируют сделать с временно оккупированным территориями Украины, включая юг. Украинская сторона поражена дерзостью заявление пропутинской стороны.