Россияне пытаются прорваться на Донбассе и Запорожье: свежие карты боев в Украине

Линия фронта остается без изменений, однако ожесточенные бои продолжаются

В четверг, 9 июня, на 106 день войны с российскими оккупантами разведка Великобритании обновила данные о ситуации на фронтах Украины. Действия войск РФ за последние двое суток могут свидетельствовать о намерениях продвинуться к югу от Изюма Харьковской области.

Последние изменения на карте боевых действий показало британское Минобороны в собственном Twitter-аккаунте.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Отмечается, что на активизацию россиян к югу от Изюма не влияют даже ожесточенные бои, идущие в северодонецком "кармане". При этом британские разведчики указывают, что продвижение российских войск на Изюмской оси ВСУ остановили еще в апреле.

"С тех пор РФ, очевидно, пыталась восстановить свою восточную группу войск, понеся значительные потери во время неудачного наступления на Киев. Но ее подразделений, вероятно, до сих пор недостаточно", – предположили британские разведчики.

Минобороны Великобритании считает, что продвижение на Изюмском направлении российским оккупантам очень необходимо для дальнейшего давления на Северодонецк.

К слову, линия фронта существенных изменений в сутки не изменилась, однако бои продолжаются почти по всем направлениям.

Карта боев в Украине 9 июня

Карта боев в Украине 8 июня

Между тем заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что российские оккупанты активизировались еще и на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях. Вражеские войска ведут позиционную борьбу и обстреливают позиции сил обороны Украины.

"Враг сосредоточился на содержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на этих направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области", – сказал Громов.

По данным сервиса liveuamap.com, российские войска перебросили подкрепление в Васильевку и Токмак.

Россияне стягивают подкрепление ближе к Запорожской области

Крайне сложной остается ситуация на Северодонецком направлении, где российская армия обстреливает Северодонецк, Лисичанск, Приволжье и Екатериновку из минометов, артиллерии и РСЗО. Кроме того, вражеская авиация нанесла авиаудар по Тошковке.

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои

В южных регионах, в частности в Херсонской области, обстрелы также не утихают — за прошедшие сутки На направлении Южный Буг российские войска обстреляли Любимовку, Добрянку, Белую Криницу, Широкое, Березнеговатое, Благодатное, Любомировку и Таврическое.

В Генштабе указывают, что в случае полного захвата Херсона россияне будут пытаться взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

Южный фронт также страдает от вражеских обстрелов

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия до сих пор продолжает "давить массой" по разным направлениям, в связи с чем ежедневно за Украину отдают жизнь на линии фронта около сотни бойцов. Еще около пяти сотен получают ранения разной тяжести