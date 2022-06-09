Война — день 106: тяжелые бои продолжаются, но россия уже готовит "референдумы" в Херсоне и Мелитополе

Оперативно о главном за 9 июня

Полномасштабная война россии против Украины длится уже 106 дней. Хоть оккупанты и понесли серьезные потери во время вторжения, однако российские власти продолжают говорить о том, что их "спецоперация" идет по плану, а также намекают на то, что не собираются останавливаться на Украине. Кроме того, в оккупированных Херсоне и Мелитополе уже начали готовить "референдумы" о присоединении к россии. На фронте же ситуация остается напряженной, тяжелые бои идут на Донбассе, хотя линия фронта остается практически без изменений.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, произошедших в Украине и мире 9 июня. Однако читатели могут более оперативно получать информацию в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

С информацией за 6 июня можно ознакомиться в нашей сводке за понедельник: "Война — день 103: ВСУ устраивают ад оккупантам на Донбассе, в ответ россияне люто бомбят города".

О том, что происходило во вторник, 7 июня, можно узнать в материале: "Война — день 104: на Донбассе идут тяжелейшие бои, а на юге ВСУ наступают".

А о главных событиях за 8 мая, читайте в трансляции: "Война — день 105: изнурительные бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге"