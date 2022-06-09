В Харькове ночь прошла под взрывы в тревоге: возник большой пожар и пропало ТВ, есть жертвы (фото, видео)
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В Харькове тревога продолжалась более 8 часов
Ночь в Харькове прошла неспокойно — россияне обстреливали город с позднего вечера. Сообщается, что были попадания в западной части города и пропал телевизионный сигнал. Есть погибшие
О том, что вещание прекратилось около часу ночи сообщил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин. В своем сообщении он отметил, что радиовещание продолжается на частотах 106,1 та 91,6 МГц.
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Тревога началась около 23 часов 8 июня, затем очевидцы сообщили о звуках двух взрывов. Предварительно — их слышали с западной части города. После "прилета" поднимался дым.
В ГСЧС сообщили, что пожары после обстрелов были в Новобаварском районе города, в Чугуевском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах области. Целились оккупанты в жилые дома, хозпостройки, мастерскую, сеновал, школьную библиотеку.
В обстреле Харькова пострадали кафе, магазин продуктов и школьная библиотека. Общая площадь пожара — 500 квадратов, повреждено здание школы. Загасить пожар удалось к началу четвертого утра. Предварительно — погибли 2 человека, еще четверо ранены.
Сообщается, что ракеты запустили со стороны Белгорода. На утро в Харькове — продолжалась тревога, работала ПВО.
Согласно сведениям Генштаба, враг обстреливает не только Харьков, но и Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевку, Чепиль и Уды. Под огнем и наши защитники, оккупанты укрепляют оборону и минируют подступы к захваченной территории.
Согласно картам боевых действий, на юге Харьковской области российские войска пытаются перейти в наступление от Изюма в сторону Славянска.
Тем временем, как сообщал "Телеграф" на юге Украины ВСУ уже подошли на 20 км к Херсону.