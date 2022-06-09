россия пытается применить хитрость для захвата Северодонецка: свежие карты боев в Украине
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враг пытается соединить несколько направлений атак для общего наступления
Украинские защитники борются с врагом и в небе, и на земле. Ситуация вокруг Северодонецка усложняется — кроме штурма украинских позиций в городе, российские оккупанты пытаются обойти с фланга, чтобы не форсировать Северский Донец.
Согласно сведениям исследователей из Института изучения войны, россияне продолжают наступление в районе Святогорска и на запад от Лимана. Они пытаются соединиться с той частью армии, которая наступает на юго-восток от Изюма для совместной атаки в сторону Славянска.
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На юге в Херсонской области враг активизировался после удачных украинских контратак, а в Запорожской сконцентрировались на направлении в сторону Донеччины. Вероятно, они хотят лучше контролировать трассу между Васильевкой-Ореховом и Гуляйполем.
Восток Украины
В Северодонецке продолжаются уличные бои. Украинские войска ведут гибкую оборону и ситуация с контролем территории меняется. Россияне пытались штурмовать Тошковку и Устиновку. Враг пытается закрепиться на западном берегу Северского Донца, чтобы избежать форсирования со стороны Северодонецка.
На запад и восток от Попасной россияне обстреливают из артиллерии и с авиации, чтобы разрушить линии сообщения с Лисичанском. Сообщается, что украинские воины оттеснили врага от трассы из Нагорного. Бои идут возле Берестова. На Донетчине враг не наступал, но продолжает интенсивные обстрелы.
На юго-восток от Изюма россия продолжает наступать. Неизвестно, захвачен ли Святогорск полностью. Согласно данным фиксации NASA в городе идут серьезные обстрелы российскими войсками украинских защитников. Захват Святогорска нужен врагу, чтобы соединиться с другими силами на изюмском направлении для атаки на Славянск.
К югу от Лимана украинские войска отбили штурм — россияне пытались пробиться к западному берегу Северского Донца. Их цель — окрестности Райгородка в 10 км от Славянска.
Харьков
В Харькове и области россия продолжает обстрелы, держит оборонительные позиции.
Юг Украины
Россия усиливает военное присутствие и давление на северо-западе Херсонской области и пытается не дать перегруппироваться украинским сила. В Запорожской области враг обстреливал в районе границы с Донецкой на линии Орехов-Гуляйполе. Трассу, которая начинается в Васильевке, оккупанты, вероятно, укрепили оборонительными точками с Т-62.
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